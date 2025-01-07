В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в квартире
© Фото : Парфенчиков|Карелия/TelegramВзрыв газа в многоквартирном доме на улице Луначарского в Петрозаводске
Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Луначарского в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня вводится в Петрозаводске после взрыва бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Луначарского, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник вечером в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали 4 человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа.
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"Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского", – написал Парфенчиков.
Как уточнил глава Карелии, сейчас жильцы дома эвакуированы, здание обследуют специалисты Госстройнадзора. Шесть жителей дома размещены в общежитии на Первомайском проспекте, двое – в общежитии на Студенческой переулке, остальные разъехались по родственникам.
Пострадавшие от взрыва бытового газа госпитализированы Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.
Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков добавил в своем Telegram-канале, что один из них находится реанимации с ожогами. Еще один мужчина получил ушибы, у женщины подозревается сотрясение мозга, еще одна женщина получила множество порезов. Погибших нет.
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