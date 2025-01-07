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В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 07.01.2025
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10:37 07.01.2025 (обновлено: 11:38 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/petrozavodsk-1992723011.html
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 07.01.2025
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа
Режим ЧС муниципального уровня вводится в Петрозаводске после взрыва бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Луначарского, сообщил глава Карелии... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:37:00+03:00
2025-01-07T11:38:00+03:00
происшествия
петрозаводск
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госстройнадзор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня вводится в Петрозаводске после взрыва бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Луначарского, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник вечером в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали 4 человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа. "Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского", – написал Парфенчиков. Как уточнил глава Карелии, сейчас жильцы дома эвакуированы, здание обследуют специалисты Госстройнадзора. Шесть жителей дома размещены в общежитии на Первомайском проспекте, двое – в общежитии на Студенческой переулке, остальные разъехались по родственникам. Пострадавшие от взрыва бытового газа госпитализированы Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков добавил в своем Telegram-канале, что один из них находится реанимации с ожогами. Еще один мужчина получил ушибы, у женщины подозревается сотрясение мозга, еще одна женщина получила множество порезов. Погибших нет.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992697226.html
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происшествия, петрозаводск, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госстройнадзор
Происшествия, Петрозаводск, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госстройнадзор
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа

В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в квартире

© Фото : Парфенчиков|Карелия/TelegramВзрыв газа в многоквартирном доме на улице Луначарского в Петрозаводске
Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Луначарского в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : Парфенчиков|Карелия/Telegram
Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Луначарского в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня вводится в Петрозаводске после взрыва бытового газа в одной из квартир в пятиэтажке на улице Луначарского, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник вечером в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали 4 человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа.
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После взрыва газа в Карелии начали проверку
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"Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского", – написал Парфенчиков.
Как уточнил глава Карелии, сейчас жильцы дома эвакуированы, здание обследуют специалисты Госстройнадзора. Шесть жителей дома размещены в общежитии на Первомайском проспекте, двое – в общежитии на Студенческой переулке, остальные разъехались по родственникам.
Пострадавшие от взрыва бытового газа госпитализированы Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.
Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков добавил в своем Telegram-канале, что один из них находится реанимации с ожогами. Еще один мужчина получил ушибы, у женщины подозревается сотрясение мозга, еще одна женщина получила множество порезов. Погибших нет.
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ПроисшествияПетрозаводскРоссияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госстройнадзор
 
 
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