https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699496.html
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:37:00+03:00
2025-01-07T00:37:00+03:00
2025-01-07T00:37:00+03:00
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919995397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f60ecd12db4b7f6f632f3ff4b4e6a05.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим. "Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несет добровольческое и гуманитарное служение, и мы видим исповедничество тех, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни продолжает хранить верность каноническому православию. Таковым мужественным поборникам истины да поможет господь в испытаниях и да вменит скорби их в праведность", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании. "Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!" - заключил предстоятель Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250106/kirill-1992636924.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным
Патриарх Кирилл назвал благословенным служение добровольцев на полях сражений
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим.
"Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несет добровольческое и гуманитарное служение, и мы видим исповедничество тех, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни продолжает хранить верность каноническому православию. Таковым мужественным поборникам истины да поможет господь в испытаниях и да вменит скорби их в праведность", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании.
"Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!" - заключил предстоятель Русской православной церкви
.