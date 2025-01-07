https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699496.html

Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным

Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:37:00+03:00

2025-01-07T00:37:00+03:00

2025-01-07T00:37:00+03:00

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим. "Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несет добровольческое и гуманитарное служение, и мы видим исповедничество тех, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни продолжает хранить верность каноническому православию. Таковым мужественным поборникам истины да поможет господь в испытаниях и да вменит скорби их в праведность", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании. "Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!" - заключил предстоятель Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250106/kirill-1992636924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)