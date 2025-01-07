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Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным - РИА Новости, 07.01.2025
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00:37 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699496.html
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:37:00+03:00
2025-01-07T00:37:00+03:00
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим. "Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несет добровольческое и гуманитарное служение, и мы видим исповедничество тех, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни продолжает хранить верность каноническому православию. Таковым мужественным поборникам истины да поможет господь в испытаниях и да вменит скорби их в праведность", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании. "Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!" - заключил предстоятель Русской православной церкви.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал служение добровольцев особенно важным

Патриарх Кирилл назвал благословенным служение добровольцев на полях сражений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим.
"Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несет добровольческое и гуманитарное служение, и мы видим исповедничество тех, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни продолжает хранить верность каноническому православию. Таковым мужественным поборникам истины да поможет господь в испытаниях и да вменит скорби их в праведность", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании.
"Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!" - заключил предстоятель Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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