https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html

Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов

Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов - РИА Новости, 07.01.2025

Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов

В Москве с начала 2024 года построили восемь культурных объектов, включая два музейных, еще шесть зданий были реконструированы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:20:00+03:00

2025-01-07T12:20:00+03:00

2025-01-07T12:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве с начала 2024 года построили восемь культурных объектов, включая два музейных, еще шесть зданий были реконструированы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, большую часть из них обновили и построили силами инвесторов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе культурно-просветительского и досугового назначения. Так, в 2024 году возвели музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тысячи квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба департамента.Кроме того, в Москве провели реконструкцию шести бывших советских кинотеатров – сейчас это многофункциональные центры сети "Место встречи".Овчинский добавил, что еще в текущем году открыли монумент Михаилу Александровичу Ульянову в "Михайловском саду". Также завершилось возведение музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи в Замоскворечье. Объект площадью свыше 35 тысяч квадратных метров возвели на Кадашевской набережной.Кроме того, некоторые объекты с помощью инвесторов получают вторую жизнь. Так, в центре Москвы творческую мастерскую превратили в балетную школу.

https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992167790.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы