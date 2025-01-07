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Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов - РИА Новости, 07.01.2025
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12:20 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов
Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов - РИА Новости, 07.01.2025
Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов
В Москве с начала 2024 года построили восемь культурных объектов, включая два музейных, еще шесть зданий были реконструированы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:20:00+03:00
2025-01-07T12:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве с начала 2024 года построили восемь культурных объектов, включая два музейных, еще шесть зданий были реконструированы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, большую часть из них обновили и построили силами инвесторов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе культурно-просветительского и досугового назначения. Так, в 2024 году возвели музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тысячи квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба департамента.Кроме того, в Москве провели реконструкцию шести бывших советских кинотеатров – сейчас это многофункциональные центры сети "Место встречи".Овчинский добавил, что еще в текущем году открыли монумент Михаилу Александровичу Ульянову в "Михайловском саду". Также завершилось возведение музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи в Замоскворечье. Объект площадью свыше 35 тысяч квадратных метров возвели на Кадашевской набережной.Кроме того, некоторые объекты с помощью инвесторов получают вторую жизнь. Так, в центре Москвы творческую мастерскую превратили в балетную школу.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве построили и обновили 14 культурных объектов

Овчинский: в Москве в 2024 году построили и обновили 14 объектов культуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Москве с начала 2024 года построили восемь культурных объектов, включая два музейных, еще шесть зданий были реконструированы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, большую часть из них обновили и построили силами инвесторов.
«
"В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе культурно-просветительского и досугового назначения. Так, в 2024 году возвели музей искусств на бульваре Братьев Весниных в Даниловском районе площадью 13,8 тысячи квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Кроме того, в Москве провели реконструкцию шести бывших советских кинотеатров – сейчас это многофункциональные центры сети "Место встречи".
Овчинский добавил, что еще в текущем году открыли монумент Михаилу Александровичу Ульянову в "Михайловском саду". Также завершилось возведение музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи в Замоскворечье. Объект площадью свыше 35 тысяч квадратных метров возвели на Кадашевской набережной.
Кроме того, некоторые объекты с помощью инвесторов получают вторую жизнь. Так, в центре Москвы творческую мастерскую превратили в балетную школу.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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