https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992566394.html

Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад

Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад - РИА Новости, 07.01.2025

Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад

В Южном Бутове в Москве идет строительство жилого комплекса по программе реновации – в настоящее время работы здесь находятся на стадии монтажа фасада и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:304:1706:1264_1920x0_80_0_0_92d7f0a060c139815edbdee82b429efe.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Южном Бутове в Москве идет строительство жилого комплекса по программе реновации – в настоящее время работы здесь находятся на стадии монтажа фасада и обустройства внутренних инженерных систем, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет о жилом комплексе из двух корпусов, строящемся в Чечерском проезде вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии (земельный участок 28/2)."В нем оборудуют 371 квартиру площадью более 21 тысячи квадратных метров. Четыре из них оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В подъездах разместят помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Дом облицуют керамогранитными плитами серого, жемчужно-белого и терракотового оттенков, а также металлическими кассетами с текстурой дерева. Входные группы новостройки получат витражное остекление.В сообщении указывается, что во дворе жилого комплекса будут детская и спортивная площадка, зоны отдыха.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250103/ovchinskiy-1992146344.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы