https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992566394.html
Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад
Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад - РИА Новости, 07.01.2025
Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад
В Южном Бутове в Москве идет строительство жилого комплекса по программе реновации – в настоящее время работы здесь находятся на стадии монтажа фасада и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Южном Бутове в Москве идет строительство жилого комплекса по программе реновации – в настоящее время работы здесь находятся на стадии монтажа фасада и обустройства внутренних инженерных систем, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, речь идет о жилом комплексе из двух корпусов, строящемся в Чечерском проезде вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии (земельный участок 28/2)."В нем оборудуют 371 квартиру площадью более 21 тысячи квадратных метров. Четыре из них оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В подъездах разместят помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Дом облицуют керамогранитными плитами серого, жемчужно-белого и терракотового оттенков, а также металлическими кассетами с текстурой дерева. Входные группы новостройки получат витражное остекление.В сообщении указывается, что во дворе жилого комплекса будут детская и спортивная площадка, зоны отдыха.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250103/ovchinskiy-1992146344.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове монтируют фасад
Овчинский: в новостройке по реновации в Южном Бутове в Москве монтируют фасад
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Южном Бутове в Москве идет строительство жилого комплекса по программе реновации – в настоящее время работы здесь находятся на стадии монтажа фасада и обустройства внутренних инженерных систем, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, речь идет о жилом комплексе из двух корпусов, строящемся в Чечерском проезде вблизи станции метро "Улица Горчакова" Бутовской линии (земельный участок 28/2).
"В нем оборудуют 371 квартиру площадью более 21 тысячи квадратных метров. Четыре из них оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. В подъездах разместят помещения для консьержа и колясочные, а на первых этажах откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры", - приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента.
Дом облицуют керамогранитными плитами серого, жемчужно-белого и терракотового оттенков, а также металлическими кассетами с текстурой дерева. Входные группы новостройки получат витражное остекление.
В сообщении указывается, что во дворе жилого комплекса будут детская и спортивная площадка, зоны отдыха.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.