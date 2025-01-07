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В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество - РИА Новости, 07.01.2025
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество
Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве - как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:14:00+03:00
2025-01-07T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве - как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на ремонт техники, сообщает региональное отделение полиции. "Требовал у подчиненных 30% с боевых выплат: в Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. В течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем". Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на "нужды воинской части, в частности на ремонт техники". Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал. Утверждается, что с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов). Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, одесса, украина, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество
В Одессе задержали командира воинской части по подозрению во взяточничестве