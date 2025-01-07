Рейтинг@Mail.ru
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/odessa-1992756143.html
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество - РИА Новости, 07.01.2025
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество
Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве - как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:14:00+03:00
2025-01-07T18:14:00+03:00
в мире
одесса
украина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве - как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на ремонт техники, сообщает региональное отделение полиции. "Требовал у подчиненных 30% с боевых выплат: в Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. В течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем". Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на "нужды воинской части, в частности на ремонт техники". Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал. Утверждается, что с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов). Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250107/dnepropetrovsk-1992755493.html
https://ria.ru/20250107/ekspert-1992747623.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины
В Одессе задержали командира воинской части за взяточничество

В Одессе задержали командира воинской части по подозрению во взяточничестве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве - как утверждается, он требовал с подчиненных по 30% с зарплат якобы на ремонт техники, сообщает региональное отделение полиции.
"Требовал у подчиненных 30% с боевых выплат: в Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. В течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем". Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Имя фигуранта не называется.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом
Вчера, 18:03
Сообщается, что задержанный требовал деньги на "нужды воинской части, в частности на ремонт техники". Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал. Утверждается, что с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).
Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Мошенники с Украины обворовывают людей по всему миру, заявили в МГЛУ
Вчера, 16:19
 
В миреОдессаУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала