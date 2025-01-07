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Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий - РИА Новости, 07.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/medizdeliya-1991912569.html
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий - РИА Новости, 07.01.2025
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий
На территории площадки "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Медплант" нарастило производственные мощности, сообщил... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:13:00+03:00
2025-01-07T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. На территории площадки "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Медплант" нарастило производственные мощности, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что также был запущен модернизированный цех по производству электронных модулей, которые используют при изготовлении медицинских изделий."Город оказывает всестороннюю поддержку столичным предприятиям. Например, компании, чьи производственные мощности расположены в столичной ОЭЗ, могут получить статус резидента и пользоваться различными налоговыми льготами. Так, за девять месяцев 2024 года производитель медицинских изделий для первой помощи получил 40 миллионов рублей в виде налоговых льгот. Средства, в том числе, были направлены на расширение производственных площадей компании – в прошедшем году резидент ОЭЗ запустил модернизированный цех по производству электронных компонентов для медицинских изделий", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Он добавил, что общая площадь нового объекта составила 600 "квадратов". Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать 20 тысяч подобных модулей.Отмечается, что благодаря новым площадям предприятию удалось реорганизовать производственное пространство. Так, перенесли швейный цех в новые помещения, а на его месте разместили модернизированный цех по производству электронных медицинских изделий.В свою очередь, заместитель начальника производства Максим Багма заявил, что компания запустила в эксплуатацию линию поверхностного монтажа для самостоятельного производства электронных модулей. По его словам, в перспективе это позволит увеличить долю локализации продукции.Электронные модули используются во многих изделиях "Медплант". К примеру, в индикаторе эффективности сердечно-легочной реанимации, который задает правильный ритм и помогает в проведении непрямого массажа сердца. Также такие модули используются в портативных реанимационных мониторах, шприцевых дозаторах, пульсоксиметрах и других медизделиях.Статус резидента особой экономической зоны компании был присвоен в 2018 году, уточнили в ДИПП. Благодаря налоговым льготам и таможенным преференциям предприятие экономит средства, а также занимается инвестированием в разработку уникального оборудования для медицинской индустрии.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в прошлом году "Медплантом" был разработан и запатентован аппарат для непрямого массажа сердца. Он добавил, что система адаптируется под грудные клетки с разной ригидностью и осуществляет непрямой массаж сердца, освобождая руки медицинского персонала для проведения других манипуляций.Ранее Гарбузов сообщил, что "Москабельмет" в 2024 году получил 10 новых патентов на свои инновационные разработки.
https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий

Цех по выпуску медицинских изделий открылся в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППРезидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий
Резидент ОЭЗ Технополис Москва открыл цех по выпуску медизделий - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" открыл цех по выпуску медизделий
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. На территории площадки "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" предприятие "Медплант" нарастило производственные мощности, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что также был запущен модернизированный цех по производству электронных модулей, которые используют при изготовлении медицинских изделий.
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"Город оказывает всестороннюю поддержку столичным предприятиям. Например, компании, чьи производственные мощности расположены в столичной ОЭЗ, могут получить статус резидента и пользоваться различными налоговыми льготами. Так, за девять месяцев 2024 года производитель медицинских изделий для первой помощи получил 40 миллионов рублей в виде налоговых льгот. Средства, в том числе, были направлены на расширение производственных площадей компании – в прошедшем году резидент ОЭЗ запустил модернизированный цех по производству электронных компонентов для медицинских изделий", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
Он добавил, что общая площадь нового объекта составила 600 "квадратов". Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать 20 тысяч подобных модулей.
Отмечается, что благодаря новым площадям предприятию удалось реорганизовать производственное пространство. Так, перенесли швейный цех в новые помещения, а на его месте разместили модернизированный цех по производству электронных медицинских изделий.
В свою очередь, заместитель начальника производства Максим Багма заявил, что компания запустила в эксплуатацию линию поверхностного монтажа для самостоятельного производства электронных модулей. По его словам, в перспективе это позволит увеличить долю локализации продукции.
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Электронные модули используются во многих изделиях "Медплант". К примеру, в индикаторе эффективности сердечно-легочной реанимации, который задает правильный ритм и помогает в проведении непрямого массажа сердца. Также такие модули используются в портативных реанимационных мониторах, шприцевых дозаторах, пульсоксиметрах и других медизделиях.
Статус резидента особой экономической зоны компании был присвоен в 2018 году, уточнили в ДИПП. Благодаря налоговым льготам и таможенным преференциям предприятие экономит средства, а также занимается инвестированием в разработку уникального оборудования для медицинской индустрии.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в прошлом году "Медплантом" был разработан и запатентован аппарат для непрямого массажа сердца. Он добавил, что система адаптируется под грудные клетки с разной ригидностью и осуществляет непрямой массаж сердца, освобождая руки медицинского персонала для проведения других манипуляций.
Ранее Гарбузов сообщил, что "Москабельмет" в 2024 году получил 10 новых патентов на свои инновационные разработки.
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