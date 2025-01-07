https://ria.ru/20250107/kurahovo-1992736265.html

Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов

Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 07.01.2025

Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов

Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:35:00+03:00

2025-01-07T13:35:00+03:00

2025-01-07T13:35:00+03:00

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курахово

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россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. "Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным границам ДНР. Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992685921.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов