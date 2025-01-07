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Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 07.01.2025
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13:35 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kurahovo-1992736265.html
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 07.01.2025
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов
Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:35:00+03:00
2025-01-07T13:35:00+03:00
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. "Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным границам ДНР. Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992685921.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов

Рогов: остатки гарнизона ВСУ, выбитого из Курахово, попали в полуокружение

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово.
Российский штурмовик о том, как брали последние позиции в Курахово - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Штурмовик ВС России рассказал, как его бригада освобождала район в Курахово
6 января, 19:41
"Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным границам ДНР.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Курахово — наше, но главное — дальше
Вчера, 08:00
 
В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Рогов
 
 
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