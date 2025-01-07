https://ria.ru/20250107/kurahovo-1992736265.html
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 07.01.2025
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов
Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:35:00+03:00
2025-01-07T13:35:00+03:00
2025-01-07T13:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Остатки гарнизона украинских войск, выбитого из города Курахово в ДНР, попали в полуокружение в районе села Дачное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. "Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным границам ДНР. Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992685921.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
Остатки гарнизона ВСУ попали в полуокружение возле Курахово, заявил Рогов
Рогов: остатки гарнизона ВСУ, выбитого из Курахово, попали в полуокружение