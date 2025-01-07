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Костромской губернатор встретил Рождество в храме с военнослужащими
Костромской губернатор встретил Рождество в храме с военнослужащими - РИА Новости, 07.01.2025
Костромской губернатор встретил Рождество в храме с военнослужащими
Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретил Рождество Христово вместе с костромскими военнослужащими и их семьями, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:05:00+03:00
2025-01-07T18:05:00+03:00
2025-01-07T18:05:00+03:00
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сергей ситников
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КОСТРОМА, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретил Рождество Христово вместе с костромскими военнослужащими и их семьями, сообщается в его Telegram-канале. "Глава Костромской области Сергей Ситников посетил праздничную службу в костромском храме Ильи Пророка, небесного покровителя Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении. На богослужение пришли костромские военные и их семьи. Настоятель храма – протоиерей Максим Рихтер. Священник регулярно бывает в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале. Сергей Ситников встречался с отцом Максимом на территории расположения костромских 331-го и 1065-го полков в декабре. Там по просьбе бойцов священник проводит службы и таинства крещения и причастия, освящает технику и оборудование, которые поставляет регион. Многие костромские священники помогают фронту, поддерживают семьи защитников страны и выезжают в зону спецоперации, чтобы оказывать духовную помощь военнослужащим. Губернатор поблагодарил отца Максима и в его лице – всех неравнодушных представителей духовенства. "Благодарю вас за работу, которую вы проводите для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Убеждён, наши общие труды во благо Отечества помогут преодолеть все трудности, станут залогом добрых перемен. Примите искренние пожелания мира, добра и благополучия", – сказал глава региона. Сообщается, что церковь Ильи Пророка на улице Советской (бывшей Русиной) была построена в XVII веке, и уже тогда она считалась главным воинским храмом Костромы. В 1930-х годах святыню частично разрушили. В 2016 году здесь вновь прошла служба, и храм начали возрождать по старым чертежам и фотографиям. В благом деле помогают ветераны войн, костромские десантники и казаки. Уже восстановлена 42-метровая колокольня. По поручению Сергея Ситникова на архитектурной доминанте установили подсветку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, кострома, сергей ситников, религиозные праздники, рождество христово
Костромская область, Костромская область, Кострома, Сергей Ситников, Религиозные праздники, Рождество Христово
Костромской губернатор встретил Рождество в храме с военнослужащими
Ситников встретил Рождество вместе с костромскими военнослужащими и их семьями
КОСТРОМА, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретил Рождество Христово вместе с костромскими военнослужащими и их семьями, сообщается в его Telegram-канале.
«
"Глава Костромской области Сергей Ситников
посетил праздничную службу в костромском храме Ильи Пророка, небесного покровителя Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении. На богослужение пришли костромские военные и их семьи.
Настоятель храма – протоиерей Максим Рихтер. Священник регулярно бывает в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале. Сергей Ситников встречался с отцом Максимом на территории расположения костромских 331-го и 1065-го полков в декабре. Там по просьбе бойцов священник проводит службы и таинства крещения и причастия, освящает технику и оборудование, которые поставляет регион.
Многие костромские священники помогают фронту, поддерживают семьи защитников страны и выезжают в зону спецоперации, чтобы оказывать духовную помощь военнослужащим. Губернатор поблагодарил отца Максима и в его лице – всех неравнодушных представителей духовенства.
"Благодарю вас за работу, которую вы проводите для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Убеждён, наши общие труды во благо Отечества помогут преодолеть все трудности, станут залогом добрых перемен. Примите искренние пожелания мира, добра и благополучия", – сказал глава региона.
Сообщается, что церковь Ильи Пророка на улице Советской (бывшей Русиной) была построена в XVII веке, и уже тогда она считалась главным воинским храмом Костромы
. В 1930-х годах святыню частично разрушили. В 2016 году здесь вновь прошла служба, и храм начали возрождать по старым чертежам и фотографиям. В благом деле помогают ветераны войн, костромские десантники и казаки. Уже восстановлена 42-метровая колокольня. По поручению Сергея Ситникова на архитектурной доминанте установили подсветку.