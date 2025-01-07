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Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове - РИА Новости, 07.01.2025
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Кировская область
 
19:20 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kirov-1992760348.html
Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове
Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове - РИА Новости, 07.01.2025
Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове
Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии сказочных персонажей в Кирове, их образы воплотили артисты фестиваля уличных театров, художники семейной... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:20:00+03:00
2025-01-07T19:20:00+03:00
кировская область
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии сказочных персонажей в Кирове, их образы воплотили артисты фестиваля уличных театров, художники семейной лаборатории "Картония", а также жители и гости города, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участники прошли по улице Спасской, Карла Маркса, их путь завершился на Театральной площади.Люди несли праздничные плакаты, один из символов новогодней столицы России – Вятскую птицу счастья, а также сказочных персонажей, сделанных из картона и других материалов.Шествие – это не только завершение фестиваля уличных театров. Это одно из ярких событий церемонии закрытия проекта "Киров – новогодняя столица России".Чтобы принять участие в фестивале уличных театров, в Киров приехали порядка 120 артистов из разных регионов России. Под открытым небом, несмотря на мороз, они дали представления. Присоединиться к шествию могли все желающие.
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киров, россия, новый год 2025
Кировская область, Киров, Россия, Новый год 2025
Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове

В Кирове прошло шествие сказочных персонажей, в нем участвовали 5 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМарийский Дед Мороз (Йушто Кугыза) в Кирове
Марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза) в Кирове - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Марийский Дед Мороз (Йушто Кугыза) в Кирове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии сказочных персонажей в Кирове, их образы воплотили артисты фестиваля уличных театров, художники семейной лаборатории "Картония", а также жители и гости города, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники прошли по улице Спасской, Карла Маркса, их путь завершился на Театральной площади.
Люди несли праздничные плакаты, один из символов новогодней столицы России – Вятскую птицу счастья, а также сказочных персонажей, сделанных из картона и других материалов.
Шествие – это не только завершение фестиваля уличных театров. Это одно из ярких событий церемонии закрытия проекта "Киров – новогодняя столица России".
Чтобы принять участие в фестивале уличных театров, в Киров приехали порядка 120 артистов из разных регионов России. Под открытым небом, несмотря на мороз, они дали представления. Присоединиться к шествию могли все желающие.
 
Кировская областьКировРоссияНовый год 2025
 
 
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