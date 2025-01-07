https://ria.ru/20250107/kirov-1992760348.html

Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове

Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове - РИА Новости, 07.01.2025

Более 5 тысяч человек поучаствовали в шествии сказочных персонажей в Кирове

Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии сказочных персонажей в Кирове, их образы воплотили артисты фестиваля уличных театров, художники семейной... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T19:20:00+03:00

2025-01-07T19:20:00+03:00

2025-01-07T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в шествии сказочных персонажей в Кирове, их образы воплотили артисты фестиваля уличных театров, художники семейной лаборатории "Картония", а также жители и гости города, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участники прошли по улице Спасской, Карла Маркса, их путь завершился на Театральной площади.Люди несли праздничные плакаты, один из символов новогодней столицы России – Вятскую птицу счастья, а также сказочных персонажей, сделанных из картона и других материалов.Шествие – это не только завершение фестиваля уличных театров. Это одно из ярких событий церемонии закрытия проекта "Киров – новогодняя столица России".Чтобы принять участие в фестивале уличных театров, в Киров приехали порядка 120 артистов из разных регионов России. Под открытым небом, несмотря на мороз, они дали представления. Присоединиться к шествию могли все желающие.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киров, россия, новый год 2025