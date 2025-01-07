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Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным - РИА Новости, 07.01.2025
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Религия
 
13:18 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что конфликт России с подчинившими Запад силами, отказавшимися от веры и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:18:00+03:00
2025-01-07T13:18:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что конфликт России с подчинившими Запад силами, отказавшимися от веры и морали, можно назвать духовным и религиозным. "Определенные политические силы, которым во многом удалось подчинить значительную часть земного шара, споткнулись на России… Мы цивилизационный вызов для очень многих людей на западе, которые и от веры отреклись, и от основных постулатов просто человеческой морали отказались… Это мировоззренческая, мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт", – сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным

Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом духовным и религиозным

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что конфликт России с подчинившими Запад силами, отказавшимися от веры и морали, можно назвать духовным и религиозным.
"Определенные политические силы, которым во многом удалось подчинить значительную часть земного шара, споткнулись на России… Мы цивилизационный вызов для очень многих людей на западе, которые и от веры отреклись, и от основных постулатов просто человеческой морали отказались… Это мировоззренческая, мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт", – сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Патриарх Кирилл рассказал, почему Запад ополчился на Россию
3 января, 17:06
 
РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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