https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным

Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл назвал конфликт России с Западом религиозным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что конфликт России с подчинившими Запад силами, отказавшимися от веры и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:18:00+03:00

2025-01-07T13:18:00+03:00

2025-01-07T13:18:00+03:00

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:154:2500:1560_1920x0_80_0_0_63216496ee16066ec1a77b3eee82598e.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что конфликт России с подчинившими Запад силами, отказавшимися от веры и морали, можно назвать духовным и религиозным. "Определенные политические силы, которым во многом удалось подчинить значительную часть земного шара, споткнулись на России… Мы цивилизационный вызов для очень многих людей на западе, которые и от веры отреклись, и от основных постулатов просто человеческой морали отказались… Это мировоззренческая, мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт", – сказал патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)