Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/infrastruktura-1992718312.html
В Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры
В Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 07.01.2025
В Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры на... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:39:00+03:00
2025-01-07T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась промышленная инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении промышленной инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась промышленная инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области
6 января, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала