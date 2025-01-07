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Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине - РИА Новости, 07.01.2025
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15:56 07.01.2025 (обновлено: 21:17 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gruziya-1992746055.html
Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине
Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине - РИА Новости, 07.01.2025
Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине
Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев был успешным предпринимателем и увлеченным путешественником, пишет "Российская газета". РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:56:00+03:00
2025-01-07T21:17:00+03:00
грузия
тульская область
андорра
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев был успешным предпринимателем и увлеченным путешественником, пишет "Российская газета"."Виктор был одним из самых успешных молодых предпринимателей в Тульской области. &lt;…&gt; В 2023 году компания получила доход в размере 13,2 миллиона рублей. На заработанные деньги Виктор организовывал путешествия в компании друзей", — сообщает издание.Как сообщает "РГ", Соловьев семь лет назад основал производство пластиковых изделий на заказ. В свободное время мужчина любил путешествовать, был в Андорре, Турции, Испании и Италии. В Грузии он также был не в первый раз, ранее приезжал туда в 2019 году.Ранее сообщалось, что похищенный в Грузии россиянин найден мертвым в реке Накра. Как следует из соцсетей, в селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России: перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину.МВД Грузии сообщило о задержании злоумышленников, им грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20250106/reka-1992685832.html
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грузия
тульская область
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грузия, тульская область, андорра, происшествия
Грузия, Тульская область, Андорра, Происшествия
Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине

РГ: убитый в Грузии россиянин Соловьев был успешным предпринимателем

© Фото : Виктор Соловьев Виктор Соловьев
Виктор Соловьев - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : Виктор Соловьев
Виктор Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев был успешным предпринимателем и увлеченным путешественником, пишет "Российская газета".
"Виктор был одним из самых успешных молодых предпринимателей в Тульской области. <…> В 2023 году компания получила доход в размере 13,2 миллиона рублей. На заработанные деньги Виктор организовывал путешествия в компании друзей", — сообщает издание.
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Как сообщает "РГ", Соловьев семь лет назад основал производство пластиковых изделий на заказ. В свободное время мужчина любил путешествовать, был в Андорре, Турции, Испании и Италии. В Грузии он также был не в первый раз, ранее приезжал туда в 2019 году.
Ранее сообщалось, что похищенный в Грузии россиянин найден мертвым в реке Накра. Как следует из соцсетей, в селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России: перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину.
МВД Грузии сообщило о задержании злоумышленников, им грозит пожизненный срок.
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ГрузияТульская областьАндорраПроисшествия
 
 
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