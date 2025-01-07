https://ria.ru/20250107/gruziya-1992746055.html

Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине

Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине - РИА Новости, 07.01.2025

Стали известны подробности об убитом в Грузии россиянине

Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев был успешным предпринимателем и увлеченным путешественником, пишет "Российская газета". РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:56:00+03:00

2025-01-07T15:56:00+03:00

2025-01-07T21:17:00+03:00

грузия

тульская область

андорра

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев был успешным предпринимателем и увлеченным путешественником, пишет "Российская газета"."Виктор был одним из самых успешных молодых предпринимателей в Тульской области. <…> В 2023 году компания получила доход в размере 13,2 миллиона рублей. На заработанные деньги Виктор организовывал путешествия в компании друзей", — сообщает издание.Как сообщает "РГ", Соловьев семь лет назад основал производство пластиковых изделий на заказ. В свободное время мужчина любил путешествовать, был в Андорре, Турции, Испании и Италии. В Грузии он также был не в первый раз, ранее приезжал туда в 2019 году.Ранее сообщалось, что похищенный в Грузии россиянин найден мертвым в реке Накра. Как следует из соцсетей, в селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России: перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину.МВД Грузии сообщило о задержании злоумышленников, им грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20250106/reka-1992685832.html

https://ria.ru/20250106/gruziya-1992667888.html

грузия

тульская область

андорра

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грузия, тульская область, андорра, происшествия