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Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести - РИА Новости, 07.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992727741.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести - РИА Новости, 07.01.2025
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками городского округа Горловка во вторник выросло до шести, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:06:00+03:00
2025-01-07T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками городского округа Горловка во вторник выросло до шести, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее Приходько заявил, что из-за обстрела ВСУ пострадали четыре мирных жителя городского округа - один житель Горловки и трое жителей города Дзержинска. "По уточненным данным, еще два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка получили ранение в результате украинской вооруженной агрессии", - написал мэр в своем Telegram-канале. Кроме того, по утоненной информации, пострадавшей в результате обстрела Горловки, о котором сообщалось ранее, оказалась девочка 2016 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести

Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками городского округа Горловка во вторник выросло до шести, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее Приходько заявил, что из-за обстрела ВСУ пострадали четыре мирных жителя городского округа - один житель Горловки и трое жителей города Дзержинска.
"По уточненным данным, еще два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка получили ранение в результате украинской вооруженной агрессии", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кроме того, по утоненной информации, пострадавшей в результате обстрела Горловки, о котором сообщалось ранее, оказалась девочка 2016 года рождения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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