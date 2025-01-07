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Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести - РИА Новости, 07.01.2025
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками городского округа Горловка во вторник выросло до шести, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:06:00+03:00
2025-01-07T11:06:00+03:00
2025-01-07T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов украинскими войсками городского округа Горловка во вторник выросло до шести, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее Приходько заявил, что из-за обстрела ВСУ пострадали четыре мирных жителя городского округа - один житель Горловки и трое жителей города Дзержинска. "По уточненным данным, еще два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка получили ранение в результате украинской вооруженной агрессии", - написал мэр в своем Telegram-канале. Кроме того, по утоненной информации, пострадавшей в результате обстрела Горловки, о котором сообщалось ранее, оказалась девочка 2016 года рождения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до шести