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"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025
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15:27 07.01.2025 (обновлено: 23:32 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/geroy-1992744028.html
"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского
"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025
"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского
Западные политики перестали здраво давать оценку своим действиям и считают героями совсем не тех, кого следует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:27:00+03:00
2025-01-07T23:32:00+03:00
в мире
украина
россия
одесская область
сергей лавров
чей боуз
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Западные политики перестали здраво давать оценку своим действиям и считают героями совсем не тех, кого следует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — сыронизировал он.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html
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в мире, украина, россия, одесская область, сергей лавров, чей боуз, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Одесская область, Сергей Лавров, Чей Боуз, НАТО, Верховная Рада Украины
"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского

Журналист Боуз: на Западе лицемерно считают героями тех, кто финансирует Украину

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Западные политики перестали здраво давать оценку своим действиям и считают героями совсем не тех, кого следует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — сыронизировал он.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости после интервью
Вчера, 10:34
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Вчера, 09:28
 
В миреУкраинаРоссияОдесская областьСергей ЛавровЧей БоузНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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