https://ria.ru/20250107/geroy-1992744028.html

"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского

"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025

"Вы герой". Журналист дал неожиданную оценку поддержке Зеленского

Западные политики перестали здраво давать оценку своим действиям и считают героями совсем не тех, кого следует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:27:00+03:00

2025-01-07T15:27:00+03:00

2025-01-07T23:32:00+03:00

в мире

украина

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Западные политики перестали здраво давать оценку своим действиям и считают героями совсем не тех, кого следует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — сыронизировал он.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html

https://ria.ru/20250107/ws-1992717872.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, одесская область, сергей лавров, чей боуз, нато, верховная рада украины