Рейтинг@Mail.ru
Польша готова увеличить продажи электроэнергии Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/energiya-1992730315.html
Польша готова увеличить продажи электроэнергии Украине
Польша готова увеличить продажи электроэнергии Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Польша готова увеличить продажи электроэнергии Украине
Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:00:00+03:00
2025-01-07T12:00:00+03:00
украина
польша
киев
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения. "Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины, но при условии, что Украина выразит такое желание", - заявила министр. Она добавила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии на Украину. "Наш оператор готов, вопрос только в том, захочет ли Украина этим воспользоваться", - сказала министр. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источник в Варшаве, что Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991274981.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, киев, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Польша готова увеличить продажи электроэнергии Украине

Министр Хенниг-Клоцка: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения.
"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины, но при условии, что Украина выразит такое желание", - заявила министр.
Она добавила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии на Украину.
"Наш оператор готов, вопрос только в том, захочет ли Украина этим воспользоваться", - сказала министр.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источник в Варшаве, что Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
25 декабря 2024, 15:53
 
УкраинаПольшаКиевРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала