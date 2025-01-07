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В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек - РИА Новости, 07.01.2025
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14:29 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ekaterinburg-1992740716.html
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек - РИА Новости, 07.01.2025
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек
Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 131-м километре трассы Екатеринбург – Серов, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:29:00+03:00
2025-01-07T14:29:00+03:00
происшествия
екатеринбург
серов
hyundai creta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 131-м километре трассы Екатеринбург – Серов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, авария случилась утром во вторник. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer. "В результате ДТП погиб пассажир Hyundai Solaris. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также пассажиры Peugeot Boxer – девочка, 2016 года рождения, ученица 2-го класса, и мальчик, 2020 года рождения, посещающий детский сад. Они доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – следует из сообщения. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20250106/dtp-1992636597.html
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происшествия, екатеринбург, серов, hyundai creta, peugeot 3008
Происшествия, Екатеринбург, Серов, Hyundai Creta, Peugeot 3008
В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек

В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 131-м километре трассы Екатеринбург – Серов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, авария случилась утром во вторник. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer.
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"В результате ДТП погиб пассажир Hyundai Solaris. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также пассажиры Peugeot Boxer – девочка, 2016 года рождения, ученица 2-го класса, и мальчик, 2020 года рождения, посещающий детский сад. Они доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи", – следует из сообщения.
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
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ПроисшествияЕкатеринбургСеровHyundai CretaPeugeot 3008
 
 
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