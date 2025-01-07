https://ria.ru/20250107/dnepropetrovsk-1992755493.html

В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом

В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом - РИА Новости, 07.01.2025

В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом

Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:03:00+03:00

2025-01-07T18:03:00+03:00

2025-01-07T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua". "В Днепропетровске сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) схватил автомат и передернул затвор, чтобы разогнать толпу, которая пыталась отбить принудительно мобилизованного на ж/д вокзале. В итоге окровавленного мужчину все-таки отбили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" также опубликовала видео, на котором несколько мужчин в военной форме избивают лежащего на асфальте мужчину. Подбежавшие граждане, в том числе женщины, пытаются его отбить. Один из сотрудников военкомата схватил автомат и передернул затвор, на что мужчина из толпы выкрикнул: "Давай, иди против мирного населения". После того, как мужчину отбили, он поблагодарил за свое спасение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250106/voenkomy-1992689880.html

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992729258.html

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