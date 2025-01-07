Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/dnepropetrovsk-1992755493.html
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом - РИА Новости, 07.01.2025
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:03:00+03:00
2025-01-07T18:03:00+03:00
в мире
украина
днепропетровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua". "В Днепропетровске сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) схватил автомат и передернул затвор, чтобы разогнать толпу, которая пыталась отбить принудительно мобилизованного на ж/д вокзале. В итоге окровавленного мужчину все-таки отбили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" также опубликовала видео, на котором несколько мужчин в военной форме избивают лежащего на асфальте мужчину. Подбежавшие граждане, в том числе женщины, пытаются его отбить. Один из сотрудников военкомата схватил автомат и передернул затвор, на что мужчина из толпы выкрикнул: "Давай, иди против мирного населения". После того, как мужчину отбили, он поблагодарил за свое спасение. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250106/voenkomy-1992689880.html
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992729258.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск
В мире, Украина, Днепропетровск
В Днепропетровске военкомы запугивали людей расстрелом

В Днепропетровске военкомы запугивали автоматом людей, пытавшихся отбить мужчину

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua".
Днепропетровске сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) схватил автомат и передернул затвор, чтобы разогнать толпу, которая пыталась отбить принудительно мобилизованного на ж/д вокзале. В итоге окровавленного мужчину все-таки отбили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи
6 января, 20:43
"Страна.ua" также опубликовала видео, на котором несколько мужчин в военной форме избивают лежащего на асфальте мужчину. Подбежавшие граждане, в том числе женщины, пытаются его отбить. Один из сотрудников военкомата схватил автомат и передернул затвор, на что мужчина из толпы выкрикнул: "Давай, иди против мирного населения". После того, как мужчину отбили, он поблагодарил за свое спасение.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка перед российской границей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
На Украине заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну
Вчера, 11:39
 
В миреУкраинаДнепропетровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала