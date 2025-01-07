https://ria.ru/20250107/bytovki-1992772132.html

В центре Москвы загорелись строительные бытовки

В центре Москвы загорелись строительные бытовки - РИА Новости, 07.01.2025

В центре Москвы загорелись строительные бытовки

Строительные бытовки на площади 50 "квадратов" горят в Таганском районе в центре Москвы, на месте работают 40 пожарных, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T22:34:00+03:00

2025-01-07T22:34:00+03:00

2025-01-07T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Строительные бытовки на площади 50 "квадратов" горят в Таганском районе в центре Москвы, на месте работают 40 пожарных, сообщает столичный главк МЧС России."На улице Прямикова в бытовом городке происходит загорание строительных бытовок. На месте работают 40 огнеборцев, задействовано 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточнили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало, дальнейшая информация уточняется.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)