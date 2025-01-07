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По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных - РИА Новости, 07.01.2025
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06:55 07.01.2025 (обновлено: 08:46 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html
По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных
По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных - РИА Новости, 07.01.2025
По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных
Останкинский суд Москвы арестовал до 28 февраля включительно двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье, следует из документов,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T06:55:00+03:00
2025-01-07T08:46:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал до 28 февраля включительно двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Линейный отдел МВД 30 декабря 2024 года возбудил уголовное дело из-за поджога двух электричек в пригороде Москвы. Согласно материалам, вечером 1 января правоохранители задержали двух безработных — Жарова и Кулакова. Им предъявили обвинение по двум эпизодам: в совершении теракта организованной группой, повлекшим значительный имущественный ущерб, и в попытке его проведения (по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 30 части 2 статьи 205 Уголовного кодекса).В тот же вечер обоих допросили. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте, поскольку фигуранты обвиняются "в совершении преступлений террористической направленности, относящихся российским законодательством к категории особо тяжких преступлений". Прокурор его поддержал. Защита в свою очередь просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.Постановлением Останкинского районного суда Москвы Даниила Кулакова отправили в СИЗО по 28 февраля включительно. Аналогичное решение приняли и в отношении Жарова.Согласно российскому законодательству, обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250105/terakt-1992578596.html
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных

Двух безработных арестовали по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал до 28 февраля включительно двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Линейный отдел МВД 30 декабря 2024 года возбудил уголовное дело из-за поджога двух электричек в пригороде Москвы.
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Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
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Согласно материалам, вечером 1 января правоохранители задержали двух безработных — Жарова и Кулакова. Им предъявили обвинение по двум эпизодам: в совершении теракта организованной группой, повлекшим значительный имущественный ущерб, и в попытке его проведения (по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 30 части 2 статьи 205 Уголовного кодекса).
В тот же вечер обоих допросили. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте, поскольку фигуранты обвиняются "в совершении преступлений террористической направленности, относящихся российским законодательством к категории особо тяжких преступлений". Прокурор его поддержал. Защита в свою очередь просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.
Постановлением Останкинского районного суда Москвы Даниила Кулакова отправили в СИЗО по 28 февраля включительно. Аналогичное решение приняли и в отношении Жарова.
Согласно российскому законодательству, обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
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