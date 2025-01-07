https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html

По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных

По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных - РИА Новости, 07.01.2025

По делу о теракте в Подмосковье арестовали двух безработных

Останкинский суд Москвы арестовал до 28 февраля включительно двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье, следует из документов,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:55:00+03:00

2025-01-07T06:55:00+03:00

2025-01-07T08:46:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал до 28 февраля включительно двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Линейный отдел МВД 30 декабря 2024 года возбудил уголовное дело из-за поджога двух электричек в пригороде Москвы. Согласно материалам, вечером 1 января правоохранители задержали двух безработных — Жарова и Кулакова. Им предъявили обвинение по двум эпизодам: в совершении теракта организованной группой, повлекшим значительный имущественный ущерб, и в попытке его проведения (по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 30 части 2 статьи 205 Уголовного кодекса).В тот же вечер обоих допросили. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте, поскольку фигуранты обвиняются "в совершении преступлений террористической направленности, относящихся российским законодательством к категории особо тяжких преступлений". Прокурор его поддержал. Защита в свою очередь просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.Постановлением Останкинского районного суда Москвы Даниила Кулакова отправили в СИЗО по 28 февраля включительно. Аналогичное решение приняли и в отношении Жарова.Согласно российскому законодательству, обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250105/terakt-1992578596.html

https://ria.ru/20241229/peterburg-1992016771.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)