https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992681418.html

Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой

Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой - РИА Новости, 06.01.2025

Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:36:00+03:00

2025-01-06T18:36:00+03:00

2025-01-06T19:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал истерикой интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому журналисту, в котором допустил ненормативную лексику и оскорбительные высказывания в адрес России. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США, а также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. "Постоянные оскорбления и матерные выражения говорят об истерики и отчаянии Зеленского. Его карта уже отыграна. Он становится неудобен и токсичен даже для своих западных хозяев. Показательно, что в вопросе о мире Зеленский то шутил, то неуместно смеялся над своими дурацкими шутками", - сказал Рогов. По его словам, своим интервью Зеленский фактически доказал, что является неадекватным политиком, который принес Украине хаос, сотни тысяч смертей, разрушение и историческую трагедию.

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов