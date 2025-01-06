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Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой - РИА Новости, 06.01.2025
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18:36 06.01.2025 (обновлено: 19:02 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992681418.html
Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой
Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой - РИА Новости, 06.01.2025
Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T18:36:00+03:00
2025-01-06T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал истерикой интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому журналисту, в котором допустил ненормативную лексику и оскорбительные высказывания в адрес России. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США, а также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. "Постоянные оскорбления и матерные выражения говорят об истерики и отчаянии Зеленского. Его карта уже отыграна. Он становится неудобен и токсичен даже для своих западных хозяев. Показательно, что в вопросе о мире Зеленский то шутил, то неуместно смеялся над своими дурацкими шутками", - сказал Рогов. По его словам, своим интервью Зеленский фактически доказал, что является неадекватным политиком, который принес Украине хаос, сотни тысяч смертей, разрушение и историческую трагедию.
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов назвал интервью Зеленского американскому журналисту истерикой

Рогов назвал истерикой интервью Зеленского журналисту Лексу Фридману

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал истерикой интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому журналисту, в котором допустил ненормативную лексику и оскорбительные высказывания в адрес России.
Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США, а также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
Вчера, 13:56
"Постоянные оскорбления и матерные выражения говорят об истерики и отчаянии Зеленского. Его карта уже отыграна. Он становится неудобен и токсичен даже для своих западных хозяев. Показательно, что в вопросе о мире Зеленский то шутил, то неуместно смеялся над своими дурацкими шутками", - сказал Рогов.
По его словам, своим интервью Зеленский фактически доказал, что является неадекватным политиком, который принес Украине хаос, сотни тысяч смертей, разрушение и историческую трагедию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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