https://ria.ru/20250106/vsu-1992659574.html
Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву
Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву - РИА Новости, 06.01.2025
Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву
Двое из четверых детей, которые пострадали во время атаки дрона ВСУ в Харьковской области, получили тяжелые осколочные ранения, их отправили в Москву на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:16:00+03:00
2025-01-06T13:16:00+03:00
2025-01-06T13:16:00+03:00
харьковская область
москва
белгородская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Двое из четверых детей, которые пострадали во время атаки дрона ВСУ в Харьковской области, получили тяжелые осколочные ранения, их отправили в Москву на лечение, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. В воскресенье Ганчев сообщал о том, что дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Все они были госпитализированы в больницы Белгородской области. По информации Ганчева, местные жители Игорь и Анна ехали на своей машине со своими двумя детьми и детьми своих друзей, во время атаки мужчине удалось выпрыгнуть из автомобиля. "В результате удара украинского дрона двухлетнюю Полину и 13-летнего Женю с тяжёлыми осколочными ранениями экстренно госпитализировали в Москву для дальнейшего лечения", - сообщил Ганчев. По его словам, женщина, которая получила осколочные ранения, и ещё двое детей остаются в белгородской больнице.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, москва, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Москва, Белгородская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву
Двух из четырех детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву