https://ria.ru/20250106/vsu-1992659574.html

Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву

Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву - РИА Новости, 06.01.2025

Двух детей, пострадавших от дрона под Харьковом, отправили в Москву

Двое из четверых детей, которые пострадали во время атаки дрона ВСУ в Харьковской области, получили тяжелые осколочные ранения, их отправили в Москву на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:16:00+03:00

2025-01-06T13:16:00+03:00

2025-01-06T13:16:00+03:00

харьковская область

москва

белгородская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Двое из четверых детей, которые пострадали во время атаки дрона ВСУ в Харьковской области, получили тяжелые осколочные ранения, их отправили в Москву на лечение, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. В воскресенье Ганчев сообщал о том, что дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Все они были госпитализированы в больницы Белгородской области. По информации Ганчева, местные жители Игорь и Анна ехали на своей машине со своими двумя детьми и детьми своих друзей, во время атаки мужчине удалось выпрыгнуть из автомобиля. "В результате удара украинского дрона двухлетнюю Полину и 13-летнего Женю с тяжёлыми осколочными ранениями экстренно госпитализировали в Москву для дальнейшего лечения", - сообщил Ганчев. По его словам, женщина, которая получила осколочные ранения, и ещё двое детей остаются в белгородской больнице.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

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белгородская область

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Варвара Скокшина

харьковская область, москва, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия