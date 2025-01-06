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ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/vsu-1992645643.html
ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за минувшие сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область порядка 40 раз, пострадали пять мирных жителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:28:00+03:00
2025-01-06T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область порядка 40 раз, пострадали пять мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта в девяти районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и совершены атаки 41 дроном. В воскресенье ранения получили пять мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Также глава области рассказал о пострадавшем 4 января мужчине, госпитализация которому не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, одном частном домовладении, нежилом здании и 10 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое, Новопетровка и Тулянка совершены атаки 10 беспилотников... В Волоконовском районе в хуторе Екатериновка в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены двое. Женщина после оказания медицинской помощи в Валуйской ЦРБ отпущена на амбулаторное лечение. Семнадцатилетняя девушка была переведена для дальнейшего лечения в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары с помощью восьми беспилотников. Ранен мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущено семь снарядов, а также сброшены два взрывных устройства с беспилотника. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам произведён артиллерийский обстрел, в ходе которого выпущено 12 снарядов, и совершены атаки девятью БПЛА. Над Прохоровским, Чернянским районами и Яковлевским округом системой ПВО сбиты пять беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Муром, Ржевка и Чураево выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью шести беспилотников, пять из которых сбиты. Ночью в селе Ржевка в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область порядка 40 раз, пострадали пять мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта в девяти районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и совершены атаки 41 дроном. В воскресенье ранения получили пять мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Также глава области рассказал о пострадавшем 4 января мужчине, госпитализация которому не потребовалась. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, одном частном домовладении, нежилом здании и 10 транспортных средствах.
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"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое, Новопетровка и Тулянка совершены атаки 10 беспилотников... В Волоконовском районе в хуторе Екатериновка в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены двое. Женщина после оказания медицинской помощи в Валуйской ЦРБ отпущена на амбулаторное лечение. Семнадцатилетняя девушка была переведена для дальнейшего лечения в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары с помощью восьми беспилотников. Ранен мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущено семь снарядов, а также сброшены два взрывных устройства с беспилотника. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам произведён артиллерийский обстрел, в ходе которого выпущено 12 снарядов, и совершены атаки девятью БПЛА. Над Прохоровским, Чернянским районами и Яковлевским округом системой ПВО сбиты пять беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Муром, Ржевка и Чураево выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью шести беспилотников, пять из которых сбиты. Ночью в селе Ржевка в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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