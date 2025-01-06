https://ria.ru/20250106/vostok-1992655445.html

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 06.01.2025

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и гаубицу М198 в зоне ответственности российской... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:18:00+03:00

2025-01-06T12:18:00+03:00

2025-01-06T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и гаубицу М198 в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новый Комар и Нескучное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-С", 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20250106/udar-1992644520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины