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Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 06.01.2025
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и гаубицу М198 в зоне ответственности российской... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:18:00+03:00
2025-01-06T12:18:00+03:00
2025-01-06T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 170 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и гаубицу М198 в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новый Комар и Нескучное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-С", 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне ответственности группировки "Восток"