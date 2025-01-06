https://ria.ru/20250106/vojska-1992619038.html
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.01.2025
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:10:00+03:00
2025-01-06T00:10:00+03:00
2025-01-06T00:10:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в своем Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре атаки - на горловском направлении. Всего выпущено 79 единиц различных боеприпасов", - сообщает управление. Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении подростка. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов