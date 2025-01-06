https://ria.ru/20250106/vojska-1992619038.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.01.2025

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:10:00+03:00

2025-01-06T00:10:00+03:00

2025-01-06T00:10:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в своем Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре атаки - на горловском направлении. Всего выпущено 79 единиц различных боеприпасов", - сообщает управление. Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении подростка. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика