https://ria.ru/20250106/voennyy-1992623242.html

Боец отряда Кривоноса рассказал, что не стал убивать российского солдата

Боец отряда Кривоноса рассказал, что не стал убивать российского солдата - РИА Новости, 06.01.2025

Боец отряда Кривоноса рассказал, что не стал убивать российского солдата

Бывший военнослужащий ВСУ, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Якудза" признался РИА Новости, что не стал в ходе боевых... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:51:00+03:00

2025-01-06T01:51:00+03:00

2025-01-06T01:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Якудза" признался РИА Новости, что не стал в ходе боевых действий убивать российского военнослужащего, при этом неоднократно имел такую возможность. Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа бывших военнослужащих ВСУ, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима. "У меня была возможность несколько раз - у меня два раза была возможность убить бойца противника, я этого не сделал, ... вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое", - рассказал РИА Новости доброволец отряда с позывным "Якудза". Он пояснил, что прекрасно понимал, что попал на войну, но у него не было никакого желания убивать, так как его мобилизовали в ВСУ против воли: сотрудники ТЦК забрали его из института, в котором он преподавал. "Я не настроен был убивать, я не настроен, потому что я - преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать, поэтому если бы реально вот без выходная ситуация (сложилась - ред.), думаю, я бы сдался", - добавил собеседник. По его словам, именно такая позиция стала одной из причин, по которой его из военнопленных ВСУ приняли в состав добровольческого отряда. "Все мы люди, мы хотим жить, особенно те, кто еще не успел себя реализовать, семью создать", - добавил "Якудза". Как рассказал доброволец, позывной "Якудза" ему дали уже в отряде - из-за того, что ранее его работа была связана среди прочего с преподаванием японского языка.

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992544729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины