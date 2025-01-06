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Глава МИД Франции сделал заявление после унижения Бербок в Сирии
Глава МИД Франции сделал заявление после унижения Бербок в Сирии - РИА Новости, 06.01.2025
Глава МИД Франции сделал заявление после унижения Бербок в Сирии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро хотел бы, чтобы его немецкой коллеге Анналене Бербок пожали руку в Сирии во время их встречи с новым... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:14:00+03:00
2025-01-06T10:14:00+03:00
2025-01-06T10:14:00+03:00
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро хотел бы, чтобы его немецкой коллеге Анналене Бербок пожали руку в Сирии во время их встречи с новым правительством страны, об этом он заявил в беседе с RTL."Хотел бы я, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да. Было ли это целью моей поездки? Ответ — нет", — сказал французский дипломат.Барро также утверждает, что целью его визита в Дамаск было обеспечение защиты французов от угроз, связанных с нахождением в Сирии большого количества боевиков террористических организаций и распространения химического оружия в неправильные руки.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 января направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html
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в мире, сирия, дамаск (город), франция, анналена бербок, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Дамаск (город), Франция, Анналена Бербок, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Франции сделал заявление после унижения Бербок в Сирии
Глава МИД Франции Барро хотел бы, чтобы Бербок пожали руку в Сирии