https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992664382.html

В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона

В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона - РИА Новости, 06.01.2025

В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона

Турция не будет придерживаться молчаливой позиции в отношении присутствия у своих границ ИГ*, это "яд для региона", заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:27:00+03:00

2025-01-06T14:27:00+03:00

2025-01-06T14:41:00+03:00

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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция не будет придерживаться молчаливой позиции в отношении присутствия у своих границ ИГ*, это "яд для региона", заявил глава МИД Хакан Фидан."ДАИШ* - это яд для региона, для мусульманских обществ. Используя нашу религию (ислам), они идут на убийства людей, встали на путь террора, сеяния хаоса. Мы не будем придерживаться молчаливой позиции в этой ситуации. Не только внутри нашей страны, но и за пределами, у наших границ. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Фидан на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой в понедельник в Анкаре.Хакан Фидан добавил, что условия в Сирии изменились, устранение угрозы Рабочей партии Курдистана (РПК) - вопрос времени.Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники."Наша борьба с РПК продолжается. Их "империя жестокости" близка к развалу. Нынешние условия в Сирии изменилась. Устранение угрозы РПК – это вопрос времени", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.Турция не примет боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, на встрече с депутатами прокурдской партии DEM на прошлой неделе выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса в стране.Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250106/siriya-1992662381.html

https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html

https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сирия, россия