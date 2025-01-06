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В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона - РИА Новости, 06.01.2025
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14:27 06.01.2025 (обновлено: 14:41 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992664382.html
В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона
В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона - РИА Новости, 06.01.2025
В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона
Турция не будет придерживаться молчаливой позиции в отношении присутствия у своих границ ИГ*, это "яд для региона", заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:27:00+03:00
2025-01-06T14:41:00+03:00
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция не будет придерживаться молчаливой позиции в отношении присутствия у своих границ ИГ*, это "яд для региона", заявил глава МИД Хакан Фидан."ДАИШ* - это яд для региона, для мусульманских обществ. Используя нашу религию (ислам), они идут на убийства людей, встали на путь террора, сеяния хаоса. Мы не будем придерживаться молчаливой позиции в этой ситуации. Не только внутри нашей страны, но и за пределами, у наших границ. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Фидан на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой в понедельник в Анкаре.Хакан Фидан добавил, что условия в Сирии изменились, устранение угрозы Рабочей партии Курдистана (РПК) - вопрос времени.Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники."Наша борьба с РПК продолжается. Их "империя жестокости" близка к развалу. Нынешние условия в Сирии изменилась. Устранение угрозы РПК – это вопрос времени", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.Турция не примет боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, на встрече с депутатами прокурдской партии DEM на прошлой неделе выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса в стране.Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250106/siriya-1992662381.html
https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html
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в мире, турция, сирия, россия
В мире, Турция, Сирия, Россия
В МИД Турции назвали ИГ* ядом для региона

В МИД Турции заявили, что не будут молчать о присутствии ИГ у границ страны

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция не будет придерживаться молчаливой позиции в отношении присутствия у своих границ ИГ*, это "яд для региона", заявил глава МИД Хакан Фидан.
"ДАИШ* - это яд для региона, для мусульманских обществ. Используя нашу религию (ислам), они идут на убийства людей, встали на путь террора, сеяния хаоса. Мы не будем придерживаться молчаливой позиции в этой ситуации. Не только внутри нашей страны, но и за пределами, у наших границ. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Фидан на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой в понедельник в Анкаре.
Хакан Фидан добавил, что условия в Сирии изменились, устранение угрозы Рабочей партии Курдистана (РПК) - вопрос времени.
Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
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"Наша борьба с РПК продолжается. Их "империя жестокости" близка к развалу. Нынешние условия в Сирии изменилась. Устранение угрозы РПК – это вопрос времени", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Турция не примет боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, на встрече с депутатами прокурдской партии DEM на прошлой неделе выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса в стране.
Восьмого декабря 2024 года представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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Источник: военные США начали оборудовать опорный пункт на севере Сирии
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После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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