https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992682698.html

Спецоперация, 6 января: ВС России освободили Курахово в ДНР

Спецоперация, 6 января: ВС России освободили Курахово в ДНР - РИА Новости, 06.01.2025

Спецоперация, 6 января: ВС России освободили Курахово в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Курахово в ДНР, ВСУ предприняли контратаку в направлении населенного пункта Большое Солдатское в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:57:00+03:00

2025-01-06T18:57:00+03:00

2025-01-06T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курахово

вооруженные силы украины

запорожская аэс

украина

запорожская область

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Курахово в ДНР, ВСУ предприняли контратаку в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области, российская армия освободила Даченское в Донбассе. Минобороны сообщило об освобождении КураховоМинобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль российских войск города Курахово в Донбассе. В ведомстве отметили, что это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков. ВСУ предприняли попытку атаки Запорожской АЭС дронамиВСУ в воскресенье предприняли попытку атаки Запорожской АЭС и Энергодара восемью беспилотниками, все дроны были уничтожены, сообщает российское Минобороны. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, отметили в ведомстве. ВС России взяли под контроль Даченское в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Даченское в ДНР. ВСУ потеряли около 1670 военнослужащих за сутки. ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средства противовоздушной обороны сбили авиационную бомбу Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотников. ВСУ предприняли контратаку в Курской областиС целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" пресекли попытку прорыва. По данным ведомства, основные силы ВСУ уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, четверо украинских военных сдались в плен. ПВО сбила за сутки 19 БПЛА над территорией РоссииПВО ночью перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА: семь - над территорией Курской области, по два - над Белгородской и Брянской областями, еще один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. Около 10.30 мск ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области. С 11.00 до 13.00 мск были сбиты ещё четыре дрона над территориями Белгородской и Курской областей. С 13.00 до 16.00 мск ещё два БПЛА были сбиты над Белгородской и Курской областями.

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html

https://ria.ru/20250106/rogov-1992679277.html

https://ria.ru/20250106/dnr-1992677674.html

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