Спецоперация, 6 января: ВС России освободили Курахово в ДНР
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Курахово в ДНР, ВСУ предприняли контратаку в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области, российская армия освободила Даченское в Донбассе.
Минобороны сообщило об освобождении Курахово
Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль российских войск города Курахово в Донбассе. В ведомстве отметили, что это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков.
ВСУ предприняли попытку атаки Запорожской АЭС дронами
ВСУ в воскресенье предприняли попытку атаки Запорожской АЭС и Энергодара восемью беспилотниками, все дроны были уничтожены, сообщает российское Минобороны. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, отметили в ведомстве.
ВС России взяли под контроль Даченское в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Даченское в ДНР. ВСУ потеряли около 1670 военнослужащих за сутки. ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средства противовоздушной обороны сбили авиационную бомбу Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотников.
ВСУ предприняли контратаку в Курской области
С целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" пресекли попытку прорыва. По данным ведомства, основные силы ВСУ уничтожены на подступах к хутору Бердин. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, четверо украинских военных сдались в плен.
ПВО сбила за сутки 19 БПЛА над территорией России
ПВО ночью перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА: семь - над территорией Курской области, по два - над Белгородской и Брянской областями, еще один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. Около 10.30 мск ещё один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области. С 11.00 до 13.00 мск были сбиты ещё четыре дрона над территориями Белгородской и Курской областей. С 13.00 до 16.00 мск ещё два БПЛА были сбиты над Белгородской и Курской областями.