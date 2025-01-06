https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992671772.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:33:00+03:00

2025-01-06T18:33:00+03:00

2025-01-06T18:33:00+03:00

инфографика

россия

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 января 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 153 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу "Hammer", 12 снарядов РСЗО HIMARS и 115 беспилотников самолетного типа.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 485 военнослужащих. Четыре солдата ВСУ сдались в плен.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 39 568 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 258 танков и других бронемашин, 1507 реактивных систем залпового огня, 20 239 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 919 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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