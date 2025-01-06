https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629699.html
Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.01.2025
Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Расчеты ЗРК "БУК-М3" Центральной группировки российских войск, осуществляя боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства на красноармейском направлении, РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:18:00+03:00
2025-01-06T05:18:00+03:00
2025-01-06T05:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Расчеты ЗРК "БУК-М3" Центральной группировки российских войск, осуществляя боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства на красноармейском направлении, уничтожили две ракеты HIMARS, выпущенных со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по территории ДНР, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи Владислав Михайлов. По его словам, сейчас основным оружием украинской армии остается РСЗО HIMARS - именно из этой установки противник безуспешно пытался атаковать территорию ДНР в новогоднюю ночь. "В новогоднюю ночь тоже несли боевое дежурство, противник применил два снаряда РСЗО HIMARS, они были успешно уничтожены", - рассказал зенитчик. Прикрытие воздушного пространства на красноармейском направлении зенитчики ведут круглосуточно, защищают личный состав и технику от угрозы с неба. Военнослужащий добавил, что подразделения ВСУ также активно применяют управляемые авиационные бомбы (УАБ), пояснив, что главная трудность в противодействии такой угрозе - высота. "Самолет противника двигается на очень малых высотах, предельно малых высотах, выходит на кабрирование (маневр с набором высоты - ред), то есть поднимается на высоту определенную, то есть это примерно до 1-1,5 километра, и с поворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу", - пояснил Владислав. Российские зенитчики группировки войск "Центр" научились уничтожать не только вражеские УАБы. Зенитчики из расчетов "БУК М-3" регулярно ликвидируют дальнобойные ракеты ATACMS производства НАТО, которыми противник пытается атаковать не только позиции военных, но и мирных граждан ДНР. "ATACMS обнаружить и уничтожить намного сложнее, потому что, соответственно, он идет по другой траектории, у него большая высота и большая скорость", - добавил командир батареи. По его словам, в последнее время ВСУ все реже пускают в ход дорогостоящие западные ракеты, поэтому и сбивать снаряды РСЗО HIMARS или ракеты ATACMS российским зенитчикам приходится реже. Тем не менее расчеты комплекса "БУК М-3" продолжают безостановочно нести боевое дежурство и держать все воздушное пространство над территорией ДНР под своим контролем. Российский боец, кроме того, поздравил всех с наступающими рождественскими праздниками. "Хочу пожелать всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Победа будет за нами", - сказал он.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html
https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Российские зенитчики отразили в новогоднюю ночь атаку ВСУ ракетами HIMARS
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Расчеты ЗРК "БУК-М3" Центральной группировки российских войск, осуществляя боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства на красноармейском направлении, уничтожили две ракеты HIMARS, выпущенных со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по территории ДНР, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи Владислав Михайлов.
По его словам, сейчас основным оружием украинской армии остается РСЗО HIMARS - именно из этой установки противник безуспешно пытался атаковать территорию ДНР
в новогоднюю ночь.
"В новогоднюю ночь тоже несли боевое дежурство, противник применил два снаряда РСЗО HIMARS, они были успешно уничтожены", - рассказал зенитчик.
Прикрытие воздушного пространства на красноармейском направлении зенитчики ведут круглосуточно, защищают личный состав и технику от угрозы с неба.
Военнослужащий добавил, что подразделения ВСУ
также активно применяют управляемые авиационные бомбы (УАБ), пояснив, что главная трудность в противодействии такой угрозе - высота. "Самолет противника двигается на очень малых высотах, предельно малых высотах, выходит на кабрирование (маневр с набором высоты - ред), то есть поднимается на высоту определенную, то есть это примерно до 1-1,5 километра, и с поворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу", - пояснил Владислав.
Российские зенитчики группировки войск "Центр" научились уничтожать не только вражеские УАБы. Зенитчики из расчетов "БУК М-3" регулярно ликвидируют дальнобойные ракеты ATACMS производства НАТО
, которыми противник пытается атаковать не только позиции военных, но и мирных граждан ДНР.
"ATACMS обнаружить и уничтожить намного сложнее, потому что, соответственно, он идет по другой траектории, у него большая высота и большая скорость", - добавил командир батареи.
По его словам, в последнее время ВСУ все реже пускают в ход дорогостоящие западные ракеты, поэтому и сбивать снаряды РСЗО HIMARS или ракеты ATACMS российским зенитчикам приходится реже. Тем не менее расчеты комплекса "БУК М-3" продолжают безостановочно нести боевое дежурство и держать все воздушное пространство над территорией ДНР под своим контролем.
Российский боец, кроме того, поздравил всех с наступающими рождественскими праздниками. "Хочу пожелать всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Победа будет за нами", - сказал он.