https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629699.html

Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 06.01.2025

Российские ЗРК уничтожили две ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Расчеты ЗРК "БУК-М3" Центральной группировки российских войск, осуществляя боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства на красноармейском направлении, РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:18:00+03:00

2025-01-06T05:18:00+03:00

2025-01-06T05:18:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Расчеты ЗРК "БУК-М3" Центральной группировки российских войск, осуществляя боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства на красноармейском направлении, уничтожили две ракеты HIMARS, выпущенных со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по территории ДНР, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи Владислав Михайлов. По его словам, сейчас основным оружием украинской армии остается РСЗО HIMARS - именно из этой установки противник безуспешно пытался атаковать территорию ДНР в новогоднюю ночь. "В новогоднюю ночь тоже несли боевое дежурство, противник применил два снаряда РСЗО HIMARS, они были успешно уничтожены", - рассказал зенитчик. Прикрытие воздушного пространства на красноармейском направлении зенитчики ведут круглосуточно, защищают личный состав и технику от угрозы с неба. Военнослужащий добавил, что подразделения ВСУ также активно применяют управляемые авиационные бомбы (УАБ), пояснив, что главная трудность в противодействии такой угрозе - высота. "Самолет противника двигается на очень малых высотах, предельно малых высотах, выходит на кабрирование (маневр с набором высоты - ред), то есть поднимается на высоту определенную, то есть это примерно до 1-1,5 километра, и с поворота сбрасывает управляемую авиационную бомбу", - пояснил Владислав. Российские зенитчики группировки войск "Центр" научились уничтожать не только вражеские УАБы. Зенитчики из расчетов "БУК М-3" регулярно ликвидируют дальнобойные ракеты ATACMS производства НАТО, которыми противник пытается атаковать не только позиции военных, но и мирных граждан ДНР. "ATACMS обнаружить и уничтожить намного сложнее, потому что, соответственно, он идет по другой траектории, у него большая высота и большая скорость", - добавил командир батареи. По его словам, в последнее время ВСУ все реже пускают в ход дорогостоящие западные ракеты, поэтому и сбивать снаряды РСЗО HIMARS или ракеты ATACMS российским зенитчикам приходится реже. Тем не менее расчеты комплекса "БУК М-3" продолжают безостановочно нести боевое дежурство и держать все воздушное пространство над территорией ДНР под своим контролем. Российский боец, кроме того, поздравил всех с наступающими рождественскими праздниками. "Хочу пожелать всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Победа будет за нами", - сказал он.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html

https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, безопасность