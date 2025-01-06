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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2025
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05:11 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2025
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:11:00+03:00
2025-01-06T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-80
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении СВО. Танкисты отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии на донецком направлении специальной военной операции уничтожают выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских штурмовых отрядов. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков", - говорится в сообщении. На кадрах танкисты выдвигаются на очередную боевую задачу. Открытые участки местности танк Т-80 пересекает на высокой скорости, лишая разведку противника возможности его отследить. С закрытых огневых позиций "восьмидесятка" как ствольная артиллерия обрабатывает огневые точки ВСУ. "Самое важное у наводчика-оператора - правильно и точно выставлять корректировки, азимут и прицел, чтобы попадания были точные. Бывает, даже говорит: "Волосочек добавь, волосочек меньше", потому что довольно-таки точно танк бьет. Чаще всего сейчас работаем с закрытых огневых позиций, так как это более сейчас выгодно. На данный момент начали довольно-таки они откатываться хорошо", - рассказал оператор-наводчик с позывным "Копченый". После выполнения задачи танкисты покидают огневую позицию, чтобы враг не смог отследить боевую машину. Танкисты работают в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629036.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Экипаж танка Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении СВО. Танкисты отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии на донецком направлении специальной военной операции уничтожают выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских штурмовых отрядов. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Запорожской области уничтожили пикап ВСУ
05:08
На кадрах танкисты выдвигаются на очередную боевую задачу. Открытые участки местности танк Т-80 пересекает на высокой скорости, лишая разведку противника возможности его отследить. С закрытых огневых позиций "восьмидесятка" как ствольная артиллерия обрабатывает огневые точки ВСУ.
"Самое важное у наводчика-оператора - правильно и точно выставлять корректировки, азимут и прицел, чтобы попадания были точные. Бывает, даже говорит: "Волосочек добавь, волосочек меньше", потому что довольно-таки точно танк бьет. Чаще всего сейчас работаем с закрытых огневых позиций, так как это более сейчас выгодно. На данный момент начали довольно-таки они откатываться хорошо", - рассказал оператор-наводчик с позывным "Копченый".
После выполнения задачи танкисты покидают огневую позицию, чтобы враг не смог отследить боевую машину. Танкисты работают в круглосуточном режиме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-80
 
 
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