https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.01.2025

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T05:11:00+03:00

2025-01-06T05:11:00+03:00

2025-01-06T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-80

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении СВО. Танкисты отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии на донецком направлении специальной военной операции уничтожают выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских штурмовых отрядов. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков", - говорится в сообщении. На кадрах танкисты выдвигаются на очередную боевую задачу. Открытые участки местности танк Т-80 пересекает на высокой скорости, лишая разведку противника возможности его отследить. С закрытых огневых позиций "восьмидесятка" как ствольная артиллерия обрабатывает огневые точки ВСУ. "Самое важное у наводчика-оператора - правильно и точно выставлять корректировки, азимут и прицел, чтобы попадания были точные. Бывает, даже говорит: "Волосочек добавь, волосочек меньше", потому что довольно-таки точно танк бьет. Чаще всего сейчас работаем с закрытых огневых позиций, так как это более сейчас выгодно. На данный момент начали довольно-таки они откатываться хорошо", - рассказал оператор-наводчик с позывным "Копченый". После выполнения задачи танкисты покидают огневую позицию, чтобы враг не смог отследить боевую машину. Танкисты работают в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80