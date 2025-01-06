ЕК отменила встречу по газу со Словакией из-за неявки украинской стороны
Правительство Словакии: ЕК отменила встречу по газу из-за неявки Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 янв - РИА Новости. Европейская комиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину, которые были запланированы на 7 января, из-за того, что на них не будет представителей украинской стороны, сообщила канцелярия правительства Словакии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию.
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"С учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, Европейская комиссия приняла решение встречу отменить. Европейская комиссия в сотрудничестве с заинтересованными сторонам однако ищет другую дату, когда бы встреча могла состояться", - говорится в информации словацкого кабмина.
В сообщении отмечается, что главной темой планировавшейся встрече в Брюсселе должна была быть остановка Украиной транзита газа в Словакию.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.