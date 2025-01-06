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В РАН назвали маловероятным вывод войск США из Сирии - РИА Новости, 06.01.2025
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14:02 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/siriya-1992662381.html
В РАН назвали маловероятным вывод войск США из Сирии
В РАН назвали маловероятным вывод войск США из Сирии - РИА Новости, 06.01.2025
В РАН назвали маловероятным вывод войск США из Сирии
Вывод сил США из Сирии на фоне смены власти в Дамаске маловероятен, неопределенность в стране может, наоборот, спровоцировать более активные действия со стороны РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:02:00+03:00
2025-01-06T14:02:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
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БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Вывод сил США из Сирии на фоне смены власти в Дамаске маловероятен, неопределенность в стране может, наоборот, спровоцировать более активные действия со стороны Вашингтона, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости. "США будут поддерживать курдские формирования, контролирующие нефтяные регионы. Усиление хаоса в Сирии может потребовать от Вашингтона более активных действий (политических, военных, экономических), чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса. В этом контексте вывод войск США из Сирии представляется крайне маловероятным",- говорится в докладе. В субботу сирийский осведомленный источник рассказал РИА Новости, что американские войска работают над усилением своего присутствия, укрепляя свои базы в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, значительно увеличив число поставок оружия и военно-технического оборудования, поступающих на эти базы, как наземным путём из Ирака, так и воздушным путём из других стран. Также военные США начали оборудовать опорный пункт на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в городе Кобани (Айн эль-Араб) в провинции Алеппо на сирийско-турецкой границе. При этом, согласно докладу, для Турции Сирия остается важным элементом ее внешней политики в регионе, а также имеет острое внутриполитическое измерение в связи с пребыванием на ее территории 3,5 миллиона сирийских беженцев и проблемой терроризма со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), которая, по мнению турецких властей, сотрудничает с сирийскими курдами. "Анкара может воспользоваться сменой власти в Дамаске, реализованной при ее поддержке, для укрепления своих позиций в северной Сирии и противодействия любым автономистским устремлениям курдов",- отмечается в документе. Согласно опубликованному анализу, Россия в свою очередь сохраняет шансы остаться важным игроком в Сирии. Не исключено, что новая власть в Дамаске обратится к России с просьбами о поддержке. Москва со своей стороны может предложить поставки зерна для решения продовольственных проблем, а также некоторых объемов топлива. Россия имеет потенциал для участия в восстановлении технической базы регулярной сирийской армии. Это поможет новой власти создать эффективные вооруженные силы, способные обеспечить контроль над территорией. Кроме того, Россия обладает опытом в восстановлении инфраструктуры и поддержании базовых социальных услуг. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html
https://ria.ru/20241228/siriya-1991796128.html
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сирия
россия
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад
В РАН назвали маловероятным вывод войск США из Сирии

РАН: вывод войск США из Сирии на фоне смены власти в Дамаске маловероятен

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Вывод сил США из Сирии на фоне смены власти в Дамаске маловероятен, неопределенность в стране может, наоборот, спровоцировать более активные действия со стороны Вашингтона, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"США будут поддерживать курдские формирования, контролирующие нефтяные регионы. Усиление хаоса в Сирии может потребовать от Вашингтона более активных действий (политических, военных, экономических), чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса. В этом контексте вывод войск США из Сирии представляется крайне маловероятным",- говорится в докладе.
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Источник: военные США начали оборудовать опорный пункт на севере Сирии
4 января, 19:56
В субботу сирийский осведомленный источник рассказал РИА Новости, что американские войска работают над усилением своего присутствия, укрепляя свои базы в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, значительно увеличив число поставок оружия и военно-технического оборудования, поступающих на эти базы, как наземным путём из Ирака, так и воздушным путём из других стран. Также военные США начали оборудовать опорный пункт на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в городе Кобани (Айн эль-Араб) в провинции Алеппо на сирийско-турецкой границе.
При этом, согласно докладу, для Турции Сирия остается важным элементом ее внешней политики в регионе, а также имеет острое внутриполитическое измерение в связи с пребыванием на ее территории 3,5 миллиона сирийских беженцев и проблемой терроризма со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), которая, по мнению турецких властей, сотрудничает с сирийскими курдами.
"Анкара может воспользоваться сменой власти в Дамаске, реализованной при ее поддержке, для укрепления своих позиций в северной Сирии и противодействия любым автономистским устремлениям курдов",- отмечается в документе.
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СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии
28 декабря 2024, 09:14
Согласно опубликованному анализу, Россия в свою очередь сохраняет шансы остаться важным игроком в Сирии. Не исключено, что новая власть в Дамаске обратится к России с просьбами о поддержке. Москва со своей стороны может предложить поставки зерна для решения продовольственных проблем, а также некоторых объемов топлива. Россия имеет потенциал для участия в восстановлении технической базы регулярной сирийской армии. Это поможет новой власти создать эффективные вооруженные силы, способные обеспечить контроль над территорией. Кроме того, Россия обладает опытом в восстановлении инфраструктуры и поддержании базовых социальных услуг.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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