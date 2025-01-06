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В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной - РИА Новости, 06.01.2025
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19:08 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/selo-1992683551.html
В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной
В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной - РИА Новости, 06.01.2025
В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной
Теплоснабжение села Жиганск восстанавливают в Жиганском районе Якутии после аварии в котельной, из семи котлов в данное время функционируют шесть, сообщает... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:08:00+03:00
2025-01-06T19:08:00+03:00
происшествия
жкх
якутск
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ЯКУТСК, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение села Жиганск восстанавливают в Жиганском районе Якутии после аварии в котельной, из семи котлов в данное время функционируют шесть, сообщает оперативный штаб республики. 1 января в селе Бестях Жиганского района случился пожар в котельной. В многоквартирных жилых домах запустили электроотопление. 5 января произошла авария в котельной райцентра - села Жиганск. Из строя вышли все котлы. Глава Якутии Айсен Николаев провел экстренное совещание. Для координации аварийно-восстановительных работ на место аварии выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Вячеслав Емельянов, находившийся в командировке в Бестяхе. "В центральной котельной села Жиганск продолжаются восстановительные работы. В работе шесть котлов, два из них в ручном режиме... В течение получаса было ограничение электоснабжения шести многоквартирных домов... необходимо было заменить электросетевое хозяйство для повышения надежности энергоснабжения... Обеспечено круглосуточное патрулирование и дежурство... Работы продолжаются", - сказал министр. Из Якутска в Жиганский район доставили необходимое оборудование для аварийно-восстановительных работ. По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в селе Жиганск составляет минус 45 градусов.
https://ri.ria.ru/20241126/nauka-1985592609.html
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происшествия, жкх, якутск, айсен николаев, россия
Происшествия, ЖКХ, Якутск, Айсен Николаев, Россия
В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной

В якутском селе Жиганск восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной

© iStock.com / PIKSELЖенщина проверяет температуру батареи
Женщина проверяет температуру батареи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© iStock.com / PIKSEL
Женщина проверяет температуру батареи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение села Жиганск восстанавливают в Жиганском районе Якутии после аварии в котельной, из семи котлов в данное время функционируют шесть, сообщает оперативный штаб республики.
1 января в селе Бестях Жиганского района случился пожар в котельной. В многоквартирных жилых домах запустили электроотопление. 5 января произошла авария в котельной райцентра - села Жиганск. Из строя вышли все котлы.
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Глава Якутии Айсен Николаев провел экстренное совещание. Для координации аварийно-восстановительных работ на место аварии выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Вячеслав Емельянов, находившийся в командировке в Бестяхе.
"В центральной котельной села Жиганск продолжаются восстановительные работы. В работе шесть котлов, два из них в ручном режиме... В течение получаса было ограничение электоснабжения шести многоквартирных домов... необходимо было заменить электросетевое хозяйство для повышения надежности энергоснабжения... Обеспечено круглосуточное патрулирование и дежурство... Работы продолжаются", - сказал министр.
Из Якутска в Жиганский район доставили необходимое оборудование для аварийно-восстановительных работ.
По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в селе Жиганск составляет минус 45 градусов.
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