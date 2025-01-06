https://ria.ru/20250106/selo-1992683551.html

В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной

В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной - РИА Новости, 06.01.2025

В якутском селе восстанавливают теплоснабжение после аварии в котельной

Теплоснабжение села Жиганск восстанавливают в Жиганском районе Якутии после аварии в котельной, из семи котлов в данное время функционируют шесть, сообщает... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:08:00+03:00

2025-01-06T19:08:00+03:00

2025-01-06T19:08:00+03:00

происшествия

жкх

якутск

айсен николаев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991893846_0:329:2966:1997_1920x0_80_0_0_e144e8d7716ec88190ea4885a577ea82.jpg

ЯКУТСК, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение села Жиганск восстанавливают в Жиганском районе Якутии после аварии в котельной, из семи котлов в данное время функционируют шесть, сообщает оперативный штаб республики. 1 января в селе Бестях Жиганского района случился пожар в котельной. В многоквартирных жилых домах запустили электроотопление. 5 января произошла авария в котельной райцентра - села Жиганск. Из строя вышли все котлы. Глава Якутии Айсен Николаев провел экстренное совещание. Для координации аварийно-восстановительных работ на место аварии выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Вячеслав Емельянов, находившийся в командировке в Бестяхе. "В центральной котельной села Жиганск продолжаются восстановительные работы. В работе шесть котлов, два из них в ручном режиме... В течение получаса было ограничение электоснабжения шести многоквартирных домов... необходимо было заменить электросетевое хозяйство для повышения надежности энергоснабжения... Обеспечено круглосуточное патрулирование и дежурство... Работы продолжаются", - сказал министр. Из Якутска в Жиганский район доставили необходимое оборудование для аварийно-восстановительных работ. По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в селе Жиганск составляет минус 45 градусов.

https://ri.ria.ru/20241126/nauka-1985592609.html

https://ria.ru/20241030/otoplenie-1980912532.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, якутск, айсен николаев, россия