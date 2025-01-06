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Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством - РИА Новости, 06.01.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
22:36 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/rudenya-1992695065.html
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством - РИА Новости, 06.01.2025
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Рождеством Христовым. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:36:00+03:00
2025-01-06T22:36:00+03:00
тверская область
игорь руденя
россия
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Рождеством Христовым.Он отметил, что это один из самых любимых и семейных праздников."Рождество объединяет людей всех поколений настоящими человеческими ценностями. Это православная вера, крепкая семья, взаимопомощь, любовь и созидательный труд. Сегодня эти ценности служат для нас прочной нравственной основой для развития нашего государства, защиты суверенитета и уверенного будущего России", - привели в пресс-службе регионального правительства слова Рудени.Он добавил, что православная вера играет ключевую роль в укреплении единства народа, в сохранении исторической памяти и выдающегося наследия, в поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких."В светлый праздник Рождества Христова желаю вам счастья, добра и успехов на благо нашей великой Родины – России!" - подчеркнул губернатор.
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игорь руденя, россия
Тверская область, Игорь Руденя, Россия

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области.Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области.
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Рождеством
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Рождеством Христовым.
Он отметил, что это один из самых любимых и семейных праздников.
"Рождество объединяет людей всех поколений настоящими человеческими ценностями. Это православная вера, крепкая семья, взаимопомощь, любовь и созидательный труд. Сегодня эти ценности служат для нас прочной нравственной основой для развития нашего государства, защиты суверенитета и уверенного будущего России", - привели в пресс-службе регионального правительства слова Рудени.
Он добавил, что православная вера играет ключевую роль в укреплении единства народа, в сохранении исторической памяти и выдающегося наследия, в поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких.
"В светлый праздник Рождества Христова желаю вам счастья, добра и успехов на благо нашей великой Родины – России!" - подчеркнул губернатор.
 
Тверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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