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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2025
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T23:02:00+03:00
2025-01-06T23:02:00+03:00
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москва
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Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
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Москва
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2025-01-06T23:02
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PT143M51S
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
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Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.