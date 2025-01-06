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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2025
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23:02 06.01.2025 (обновлено: 23:15 06.01.2025)
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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2025
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2025
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москва
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Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
москва
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
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Москва
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

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Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
 
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