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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2025

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T23:02:00+03:00

2025-01-06T23:02:00+03:00

2025-01-06T23:15:00+03:00

москва

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Праздничное рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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