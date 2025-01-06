https://ria.ru/20250106/provokatsiya-1992633314.html

Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов

Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025

Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов

Киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:06:00+03:00

2025-01-06T07:06:00+03:00

2025-01-06T13:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат", — сказал Рогов. По его словам, провокация может быть предпринята как в канун очередного заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе Рамштайн в Германии, так и в канун инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. "Цель провокации — заполучить улучшение своих переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия", — сказал Рогов.По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.Ранее в январе бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что киевский режим делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для них это означает потерю власти. По его словам, продолжение конфликта для украинских властей означает также сохранение "огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят".Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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