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Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025
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07:06 06.01.2025 (обновлено: 13:32 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/provokatsiya-1992633314.html
Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов
Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов - РИА Новости, 06.01.2025
Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов
Киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:06:00+03:00
2025-01-06T13:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат", — сказал Рогов. По его словам, провокация может быть предпринята как в канун очередного заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе Рамштайн в Германии, так и в канун инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. &quot;Цель провокации — заполучить улучшение своих переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия&quot;, — сказал Рогов.По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.Ранее в январе бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что киевский режим делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для них это означает потерю власти. По его словам, продолжение конфликта для украинских властей означает также сохранение "огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят".Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Киев готовит провокацию против России, заявил Рогов

Рогов: ВСУ могут готовить провокацию против России перед инаугурацией Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат", — сказал Рогов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
01:36
По его словам, провокация может быть предпринята как в канун очередного заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе Рамштайн в Германии, так и в канун инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.
«

"Цель провокации — заполучить улучшение своих переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия", — сказал Рогов.

По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.
Ранее в январе бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, что киевский режим делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для них это означает потерю власти. По его словам, продолжение конфликта для украинских властей означает также сохранение "огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Слева и справа": на Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте
Вчера, 16:13
Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"А потом удивляемся": на Украине раскрыли ужасающую правду о ВСУ
Вчера, 09:10
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир РоговДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОКиев
 
 
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