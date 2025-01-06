https://ria.ru/20250106/produktsiya-1991909552.html

Московские приборостроители наращивают производство продукции

Московские приборостроители наращивают производство продукции - РИА Новости, 06.01.2025

Московские приборостроители наращивают производство продукции

Приборостроители Москвы расширяют ассортимент и наращивают производство, они выпускают устройства охранной-пожарной сигнализации, диагностическое... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:00:00+03:00

2025-01-06T10:00:00+03:00

2025-01-06T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Приборостроители Москвы расширяют ассортимент и наращивают производство, они выпускают устройства охранной-пожарной сигнализации, диагностическое медоборудование, телекоммуникационные и другие приборы, которые востребованы на внутреннем и внешних рынках, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, один из производителей почти на 50% увеличил выпуск устройств бесперебойного доступа в интернет."Приборостроение – одна из ключевых отраслей столичного машиностроения, которое занимает значительное место в экономике города. Сегодня в этом направлении работает около 760 столичных предприятий, которые обеспечивают потребности населения и способствуют устойчивому развитию технологической базы страны", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр правительства столицы отметил, что предприятиям доступен широкий пакет мер городской поддержки. Благодаря чему есть возможность динамично развиваться, наращивать конкурентоспособность, а также обеспечивать внутренний и внешний рынки востребованной высокотехнологичной продукцией.Отмечается, что московский производитель "Промприбор-Р" изготовил газоанализатор для бытового применения. Это устройство реагирует на метан и угарный газ, а в случае обнаружения утечки или возгорания перекрывает подачу газа в квартире. На данный момент предприятие отгрузило 500 таких датчиков.В свою очередь, руководитель компании Иван Лебедев заявил, что в скором времени новинка сможет интегрироваться в систему "Умный дом". Это позволит как перекрывать подачу газа при утечке, так и своевременно включать вентиляцию и другие вспомогательные системы для обеспечения безопасности жильцов, а также их имущества.Также разработчик и производитель сетевого оборудования для транспорта торговой марки "Инкарнет" нарастил на 48% производство, изготовив в этом году почти 1,9 тысячи устройств для бесперебойного доступа в интернет. Его используют, в том числе, городской транспорт и автобусные остановки столицы.Кроме того, в 2024 году компания представила два новых решения. Одно из них – одноплатный компьютер собственной разработки, который способен работать в широком диапазоне температур. Его можно использовать в офисах, на промышленных объектах, в транспорте и на улице. Данный компьютер со встроенным видеоускорителем позволяет одновременно выводить изображение на два экрана, а нейронный процессор, который имеет производительность один триллион операций в секунду, эффективно выполнять приложения искусственного интеллекта.Московская компания "ЭЛАР", которая занимается разработкой планетарных сканеров и программных платформ для организации электронных архивов, показала специальную модификацию планетарного сканера для Федеральной нотариальной палаты.Данное решение уже поставили в 87 региональных отделений России. С помощью этих устройств эксперты переводят бумажные архивы в электронный вид. Однако созданные копии при этом отвечают всем требованиям безопасности, а также стандартам хранения.Ранее Гарбузов сообщал, что в Москве на территории промышленного технопарка "Алабушево" расположится производство отечественных ветеринарных препаратов.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса