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Семьи погибших при пожаре в Курской области получат выплаты

Семьи погибших при пожаре в Курской области получат выплаты - РИА Новости, 06.01.2025

Семьи погибших при пожаре в Курской области получат выплаты

Власти Кировской области помогут с похоронами семьям погибших при пожаре в поселке Кильмезь, семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты, сообщил РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:04:00+03:00

2025-01-06T11:04:00+03:00

2025-01-06T11:25:00+03:00

происшествия

курская область

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Власти Кировской области помогут с похоронами семьям погибших при пожаре в поселке Кильмезь, семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты, сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале."Специалисты завершили поисковые работы после полуночи. Обнаружены 8 погибших. Их предстоит опознать. Но предварительно все они жили в сгоревшем многоквартирном жилом доме. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорбим по жертвам трагедии, молимся об их душах, наши мысли и молитвы сейчас с родными погибших. Расходы на похороны мы берём на себя. Семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты", - написал Соколов.По его словам, трое эвакуированных в удовлетворительном состоянии. Одному жильцу потребовалась помощь медиков, он под наблюдением врачей в местной ЦРБ."Еще двое жителей сгоревшего дома сначала разместились у родственников. Но им также предложили дополнительно обследоваться, они сейчас в ЦРБ. Всем им будет оказана материальная помощь, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Вопрос о предоставлении им жилья будет решен в ближайшее время", - сообщил губернатор Кировской области.Он добавил, что в причинах пожара в жилом доме предстоит разобраться экспертам и правоохранительным органам, Следственный комитет и прокуратура уже начали необходимую работу."Поручил провести сегодня утром специальное совещание с главами городов и районов. Работники местных администраций, сотрудники учреждений соцзащиты должны постоянно навещать одиноко проживающих стариков и неблагополучные семьи", - подчеркнул глава региона.Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Как сообщало вечером в воскресенье МЧС РФ, возгорание полностью ликвидировано, общее число погибших - восемь человек. Причина пожара устанавливается. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном - пенсионеры.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, кировская область