Семьи погибших при пожаре в Курской области получат выплаты
Семьи погибших и пострадавшие при пожаре в Курской области получат выплаты
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Власти Кировской области помогут с похоронами семьям погибших при пожаре в поселке Кильмезь, семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты, сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"Специалисты завершили поисковые работы после полуночи. Обнаружены 8 погибших. Их предстоит опознать. Но предварительно все они жили в сгоревшем многоквартирном жилом доме. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорбим по жертвам трагедии, молимся об их душах, наши мысли и молитвы сейчас с родными погибших. Расходы на похороны мы берём на себя. Семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты", - написал Соколов.
По его словам, трое эвакуированных в удовлетворительном состоянии. Одному жильцу потребовалась помощь медиков, он под наблюдением врачей в местной ЦРБ.
"Еще двое жителей сгоревшего дома сначала разместились у родственников. Но им также предложили дополнительно обследоваться, они сейчас в ЦРБ. Всем им будет оказана материальная помощь, выданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Вопрос о предоставлении им жилья будет решен в ближайшее время", - сообщил губернатор Кировской области.
Он добавил, что в причинах пожара в жилом доме предстоит разобраться экспертам и правоохранительным органам, Следственный комитет и прокуратура уже начали необходимую работу.
"Поручил провести сегодня утром специальное совещание с главами городов и районов. Работники местных администраций, сотрудники учреждений соцзащиты должны постоянно навещать одиноко проживающих стариков и неблагополучные семьи", - подчеркнул глава региона.
Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Как сообщало вечером в воскресенье МЧС РФ, возгорание полностью ликвидировано, общее число погибших - восемь человек. Причина пожара устанавливается. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном - пенсионеры.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).