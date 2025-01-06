https://ria.ru/20250106/odessa-1992688502.html

На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом

На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом - РИА Новости, 06.01.2025

На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом

Мужчина в Одессе на Украине пытался защититься от сотрудников военкомата угрожая им ножом, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:06:00+03:00

2025-01-06T20:06:00+03:00

2025-01-06T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мужчина в Одессе на Украине пытался защититься от сотрудников военкомата угрожая им ножом, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Одессе мужчина не подпускал к себе военкомов с помощью холодного оружия, требуя, чтобы те не подходили ближе, чем на три метра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео несколько мужчин в военной форме кричат мужчине в гражданском, чтобы убрал нож. Тот просит их уйти, свои действия называет крайне необходимой обороной. Чем все закончилось неизвестно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html

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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины