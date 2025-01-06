Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/odessa-1992688502.html
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом - РИА Новости, 06.01.2025
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом
Мужчина в Одессе на Украине пытался защититься от сотрудников военкомата угрожая им ножом, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:06:00+03:00
2025-01-06T20:06:00+03:00
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мужчина в Одессе на Украине пытался защититься от сотрудников военкомата угрожая им ножом, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Одессе мужчина не подпускал к себе военкомов с помощью холодного оружия, требуя, чтобы те не подходили ближе, чем на три метра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео несколько мужчин в военной форме кричат мужчине в гражданском, чтобы убрал нож. Тот просит их уйти, свои действия называет крайне необходимой обороной. Чем все закончилось неизвестно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992687134.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом

В Одессе мужчина пытался защититься от военкомов, угрожая им ножом

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Украина
Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мужчина в Одессе на Украине пытался защититься от сотрудников военкомата угрожая им ножом, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе мужчина не подпускал к себе военкомов с помощью холодного оружия, требуя, чтобы те не подходили ближе, чем на три метра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Украинский военком сделал неожиданное признание о мобилизации
28 ноября 2024, 12:31
На опубликованном изданием видео несколько мужчин в военной форме кричат мужчине в гражданском, чтобы убрал нож. Тот просит их уйти, свои действия называет крайне необходимой обороной. Чем все закончилось неизвестно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Словом года на Украине стала "бусификация"
Вчера, 19:58
 
В миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала