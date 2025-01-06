https://ria.ru/20250106/moskva-1992657837.html

В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество

В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2025

В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество

Более 600 спасателей, пожарных и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:56:00+03:00

2025-01-06T12:56:00+03:00

2025-01-06T12:56:00+03:00

религия

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 600 спасателей, пожарных и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На протяжении всех праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме. Обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 400 храмов и церквей, возле которых в общей сложности будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев", - рассказал Бирюков. Заммэра сообщил, что проведены профилактические беседы со священнослужителями и верующими, им напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения, алгоритме проведения эвакуации. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в праздничные дни работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице усилен контроль электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250106/rozhdestvo-1913835689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков