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В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2025
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Религия
 
12:56 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/moskva-1992657837.html
В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество
В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2025
В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество
Более 600 спасателей, пожарных и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:56:00+03:00
2025-01-06T12:56:00+03:00
религия
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 600 спасателей, пожарных и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На протяжении всех праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме. Обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 400 храмов и церквей, возле которых в общей сложности будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев", - рассказал Бирюков. Заммэра сообщил, что проведены профилактические беседы со священнослужителями и верующими, им напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения, алгоритме проведения эвакуации. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в праздничные дни работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице усилен контроль электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Религия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество

В Москве более 600 спасателей обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождество

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРождество в регионах России
Рождество в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 600 спасателей, пожарных и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"На протяжении всех праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме. Обеспечению пожарной безопасности в день празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 400 храмов и церквей, возле которых в общей сложности будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что проведены профилактические беседы со священнослужителями и верующими, им напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения, алгоритме проведения эвакуации.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в праздничные дни работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице усилен контроль электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Рождество - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Рождество Христово в 2025 году
10:35
 
РелигияГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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