https://ria.ru/20250106/lukashenko-1992677243.html
В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко
В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко - РИА Новости, 06.01.2025
В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского, что после начала спецоперации на Украине Александр Лукашенко якобы... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:42:00+03:00
2025-01-06T17:42:00+03:00
2025-01-06T17:57:00+03:00
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МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского, что после начала спецоперации на Украине Александр Лукашенко якобы извинялся перед ним по телефону. "Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что", — приводит ее слова РБК. Сегодня в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что в феврале 2022 года Лукашенко в телефонном разговоре с ним якобы извинялся и говорил, что не имеет никакого отношения к СВО. Эйсмонт напомнила, что киевский режим первым ввел санкции против Минска, даже опередив западные страны.Пресс-секретарь объяснила, что телефонный разговор Лукашенко и Зеленского состоялся исключительно из-за эмоциональной реакции младшего сына белорусского лидера Николая, "у которого в телефоне был личный контакт Зеленского". По ее словам, Лукашенко призывал главу киевского режима сесть за стол переговоров. При этом президент Белоруссии и тогда, и сейчас придерживается мнения, что основной причиной конфликта на Украине стала политика Зеленского. Эйсмонт подчеркнула, что вооруженного противостояния удалось бы избежать, если бы глава киевского режима руководствовался интересами своего народа, а не командами западных кураторов.
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992666877.html
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в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко
Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского, что после начала спецоперации на Украине Александр Лукашенко якобы извинялся перед ним по телефону.
"Никаких извинений президент Беларуси
Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что", — приводит ее слова РБК.
Сегодня в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский
сказал, что в феврале 2022 года Лукашенко
в телефонном разговоре с ним якобы извинялся и говорил, что не имеет никакого отношения к СВО.
Эйсмонт напомнила, что киевский режим первым ввел санкции против Минска, даже опередив западные страны.
Пресс-секретарь объяснила, что телефонный разговор Лукашенко и Зеленского состоялся исключительно из-за эмоциональной реакции младшего сына белорусского лидера Николая, "у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".
По ее словам, Лукашенко призывал главу киевского режима сесть за стол переговоров. При этом президент Белоруссии и тогда, и сейчас придерживается мнения, что основной причиной конфликта на Украине стала политика Зеленского. Эйсмонт подчеркнула, что вооруженного противостояния удалось бы избежать, если бы глава киевского режима руководствовался интересами своего народа, а не командами западных кураторов.