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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:11:00+03:00
2025-01-06T14:11:00+03:00
2025-01-06T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны."С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. <...> Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена", — говорится в материале. Как отмечается, основные силы украинских войск уничтожили на подступах к хутору Бердин. Потери противника при этом составили свыше 150 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, подчеркнули в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к Большому Солдатскому в Курской области