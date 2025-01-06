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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
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14:11 06.01.2025 (обновлено: 14:32 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:11:00+03:00
2025-01-06T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. &lt;...&gt; Решительными действиями подразделений группировки войск &quot;Север&quot; при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена&quot;, — говорится в материале. Как отмечается, основные силы украинских войск уничтожили на подступах к хутору Бердин. Потери противника при этом составили свыше 150 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, подчеркнули в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к Большому Солдатскому в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. <...> Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена", — говорится в материале.

Как отмечается, основные силы украинских войск уничтожили на подступах к хутору Бердин.
Потери противника при этом составили свыше 150 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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