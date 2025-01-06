https://ria.ru/20250106/kurskaya-1992663021.html

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:11:00+03:00

2025-01-06T14:11:00+03:00

2025-01-06T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны."С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. <...> Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена", — говорится в материале. Как отмечается, основные силы украинских войск уничтожили на подступах к хутору Бердин. Потери противника при этом составили свыше 150 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории региона, подчеркнули в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 49 тысяч военнослужащих и 273 танка.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф