https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992668598.html

Над освобожденным Курахово в ДНР подняли российский флаг

Над освобожденным Курахово в ДНР подняли российский флаг - РИА Новости, 06.01.2025

Над освобожденным Курахово в ДНР подняли российский флаг

Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил установили российский триколор в городе Курахово Донецкой Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:47:00+03:00

2025-01-06T15:47:00+03:00

2025-01-06T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курахово

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил установили российский триколор в городе Курахово Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости командир подразделения. "Наши бойцы установили флаг России в Курахово", — сказал собеседник агентства. Сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении города Курахово подразделениями Южной группировки российских войск. В ведомстве напомнили, что это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко. Также глава ведомства поздравил командование и бойцов 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады.Как подчеркивали в Минобороны, после освобождения Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Взятие города позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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Бойцы СВО устанавливают российский триколор в освобожденном Курахово Подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ установили российский триколор в освобожденном Курахово 2025-01-06T15:47 true PT0M51S

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россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф