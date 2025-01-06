https://ria.ru/20250106/kirovograd-1992644875.html

ВС России нанесли удар по аэродрому в пригороде Кировограда

ВС России нанесли удар по аэродрому в пригороде Кировограда - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли удар по аэродрому в пригороде Кировограда

Удар нанесен, предположительно, по военному аэродрому в пригороде города Кировоград (украинское название Кропивницкий), сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:15:00+03:00

2025-01-06T10:15:00+03:00

2025-01-06T10:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Удар нанесен, предположительно, по военному аэродрому в пригороде города Кировоград (украинское название Кропивницкий), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Кировоград, прилет в 01.20 ночи. По сообщениям наших товарищей, прилетело в восточный пригород, ориентировочно в военный аэродром Канатово. Это не удивительно, в последнее время авиация бандеровцев обнаглела и поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно, обстреливая западными дальнобойными ракетами нашу территорию", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250106/udar-1992644520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, украина, россия