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В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах

В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах - РИА Новости, 06.01.2025

В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах

Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщил региональный... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T20:14:00+03:00

2025-01-06T20:14:00+03:00

2025-01-06T20:14:00+03:00

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщил региональный оперштаб. "Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы "Авиаретро" на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе", – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Карелии. Как отмечается, у спасенных людей нет тяжелых травм, "все живы и здоровы". МЧС России в своем Telegram-канале уточняет, что среди 11 пассажиров снегоходов было трое детей, все люди выбрались на лед самостоятельно. На берег их доставили спасатели.

https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html

прионежский район

россия

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происшествия, прионежский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия