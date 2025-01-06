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В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах
В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах - РИА Новости, 06.01.2025
В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах
Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщил региональный... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:14:00+03:00
2025-01-06T20:14:00+03:00
2025-01-06T20:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии, спасены 11 человек, тяжелых травм ни у кого нет, сообщил региональный оперштаб. "Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы "Авиаретро" на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе", – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Карелии. Как отмечается, у спасенных людей нет тяжелых травм, "все живы и здоровы". МЧС России в своем Telegram-канале уточняет, что среди 11 пассажиров снегоходов было трое детей, все люди выбрались на лед самостоятельно. На берег их доставили спасатели.
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происшествия, прионежский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Хорошие новости, Происшествия, Прионежский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В Карелии спасли провалившихся под лед людей на снегоходах
В Карелии шесть снегоходов провалились под лед, 11 человек спасены