https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html

Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль

Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль - РИА Новости, 06.01.2025

Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бронеавтомобиль, модернизированный под медицинские нужды бойцами медицинской службы спецназа "Ахмат". РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:40:00+03:00

2025-01-06T18:40:00+03:00

2025-01-06T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 6 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бронеавтомобиль, модернизированный под медицинские нужды бойцами медицинской службы спецназа "Ахмат". "На этих кадрах модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль 3-СТС "АХМАТ". Над ним основательно поработали наши бойцы, заблаговременно предусмотрев всё необходимое для оказания помощи раненым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что уникальная конструкция бронеавтомобиля и оснащение позволяют эффективно работать в самых сложных условиях, в том числе на линии боевого соприкосновения. Высокая проходимость, маневренность и способность предоставлять раненым бойцам необходимую медицинскую помощь делает его важнейшим звеном в системе полевой медицины, рассказал глава Чечни. "Бронеавтомобиль 3-СТС "АХМАТ" - это не просто транспортное средство, а надежный помощник, способный изменить исход событий в критической ситуации. Я благодарен бойцам медицинской службы 4-й бригады спецназа "АХМАТ" за такое полезное и нужное решение", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html

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рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), украина