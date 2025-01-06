https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html
Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль
Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль - РИА Новости, 06.01.2025
Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бронеавтомобиль, модернизированный под медицинские нужды бойцами медицинской службы спецназа "Ахмат". РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T18:40:00+03:00
2025-01-06T18:40:00+03:00
2025-01-06T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 6 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бронеавтомобиль, модернизированный под медицинские нужды бойцами медицинской службы спецназа "Ахмат". "На этих кадрах модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль 3-СТС "АХМАТ". Над ним основательно поработали наши бойцы, заблаговременно предусмотрев всё необходимое для оказания помощи раненым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что уникальная конструкция бронеавтомобиля и оснащение позволяют эффективно работать в самых сложных условиях, в том числе на линии боевого соприкосновения. Высокая проходимость, маневренность и способность предоставлять раненым бойцам необходимую медицинскую помощь делает его важнейшим звеном в системе полевой медицины, рассказал глава Чечни. "Бронеавтомобиль 3-СТС "АХМАТ" - это не просто транспортное средство, а надежный помощник, способный изменить исход событий в критической ситуации. Я благодарен бойцам медицинской службы 4-й бригады спецназа "АХМАТ" за такое полезное и нужное решение", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html
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рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина
Кадыров показал модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль
Кадыров показал модернизированный под меднужды бойцами "Ахмата" бронеавтомобиль