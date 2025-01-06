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Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье
Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.01.2025
Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором отряд спецназа "Ахмат" уничтожает украинский танк Т-64 ВСУ на суджанском... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:54:00+03:00
2025-01-06T15:54:00+03:00
2025-01-06T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
т-64
россия
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 6 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором отряд спецназа "Ахмат" уничтожает украинский танк Т-64 ВСУ на суджанском направлении. "На Суджанском направлении ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар - и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома", - написал Кадыров. Он добавил, что бойцы спецназа "Ахмат" таким образом напомнили "укронатовцам", что даже на бронетехнике им следует быть крайне осторожными в зоне СВО.
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Кадры уничтожения танка ВСУ на суджанском направлении
Кадры уничтожения танка ВСУ на суджанском направлении
2025-01-06T15:54
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, т-64, россия, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Т-64, Россия, Вооруженные силы РФ, Курская область
Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье
Кадыров опубликовал видео уничижения "Ахматом" танка ВСУ в курском приграничье