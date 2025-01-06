https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992669089.html

Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье

Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 06.01.2025

Кадыров показал кадры уничижения танка ВСУ в курском приграничье

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором отряд спецназа "Ахмат" уничтожает украинский танк Т-64 ВСУ на суджанском... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:54:00+03:00

2025-01-06T15:54:00+03:00

2025-01-06T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 6 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором отряд спецназа "Ахмат" уничтожает украинский танк Т-64 ВСУ на суджанском направлении. "На Суджанском направлении ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар - и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома", - написал Кадыров. Он добавил, что бойцы спецназа "Ахмат" таким образом напомнили "укронатовцам", что даже на бронетехнике им следует быть крайне осторожными в зоне СВО.

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Кадры уничтожения танка ВСУ на суджанском направлении Кадры уничтожения танка ВСУ на суджанском направлении 2025-01-06T15:54 true PT0M31S

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, т-64, россия, вооруженные силы рф, курская область