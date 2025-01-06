https://ria.ru/20250106/gruziya-1992667888.html
МВД Грузии расследует дело о нападении на российских туристов
МВД Грузии расследует дело о нападении на российских туристов - РИА Новости, 06.01.2025
МВД Грузии расследует дело о нападении на российских туристов
В Грузии расследуют нападение на граждан России, сообщило МВД республики. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:38:00+03:00
2025-01-06T15:38:00+03:00
2025-01-06T16:25:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 6 янв — РИА Новости. В Грузии расследуют нападение на граждан России, сообщило МВД республики. "Расследование ведется по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса ("Грабеж" и "Незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия". — Прим. ред.)", — уточнили в пресс-службе ведомства.В МВД не уточнили детали произошедшего.В соцсетях ранее сообщалось, что в селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России. Злоумышленники перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину-россиянина.
https://ria.ru/20241130/gruzija-1986646805.html
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в мире, россия, грузия, происшествия
В мире, Россия, Грузия, Происшествия
МВД Грузии расследует дело о нападении на российских туристов
МВД Грузии разыскивает вооруженных людей, напавших на двоих туристов из РФ