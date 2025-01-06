https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html

Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН

Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025

Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН

Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:06:00+03:00

2025-01-06T09:06:00+03:00

2025-01-06T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объемы помощи будут ниже, чем в 2024 году", - говорится в ежегодном прогнозе "Россия и мир: 2025". Берлин передаст Киеву около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды, отмечается в документе. Ожидается, что Германия не станет ведущим инициатором урегулирования украинского конфликта и будет выстраивать свою политику в зависимости от позиции ЕС, США и Киева. Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html

https://ria.ru/20241231/zavershenie-1992121263.html

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в мире, украина, киев, германия, сергей лавров, нато, евросоюз