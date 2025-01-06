Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН
РАН: ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, но объемы сократятся
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объемы помощи будут ниже, чем в 2024 году", - говорится в ежегодном прогнозе "Россия и мир: 2025".
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Берлин передаст Киеву около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды, отмечается в документе.
Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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