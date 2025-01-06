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Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
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09:06 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/germanija-1992639544.html
Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН
Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН - РИА Новости, 06.01.2025
Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН
Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:06:00+03:00
2025-01-06T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объемы помощи будут ниже, чем в 2024 году", - говорится в ежегодном прогнозе "Россия и мир: 2025". Берлин передаст Киеву около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды, отмечается в документе. Ожидается, что Германия не станет ведущим инициатором урегулирования украинского конфликта и будет выстраивать свою политику в зависимости от позиции ЕС, США и Киева. Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html
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в мире, украина, киев, германия, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Германия сократит экономическую и военную помощь Украине, заявили в РАН

РАН: ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, но объемы сократятся

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Германия продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но объемы помощи сократятся по сравнению с 2024 годом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объемы помощи будут ниже, чем в 2024 году", - говорится в ежегодном прогнозе "Россия и мир: 2025".
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Берлин передаст Киеву около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды, отмечается в документе.
Ожидается, что Германия не станет ведущим инициатором урегулирования украинского конфликта и будет выстраивать свою политику в зависимости от позиции ЕС, США и Киева.
Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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